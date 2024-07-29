День финансов: вклады населения и бизнеса в банках, портал жалоб на госорганы, законы о льготном ввозе энергооборудования — Finance.ua

День финансов: вклады населения и бизнеса в банках, портал жалоб на госорганы, законы о льготном ввозе энергооборудования Сегодня 17:50

Понедельник, 29 июля. Бизнес сможет пожаловаться на работу госорганов, а Минфин против повышения НДС.

Вклады населения и бизнеса. По По данным Национального банка, объем средств населения и бизнеса в банках во ІІ квартале значительно возрос. Финучреждения ожидают дальнейшего роста объема средств населения и бизнеса во ІІІ квартале, объем оптового фондирования, по их мнению, несколько уменьшится.

общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 295,0 млрд грн, что на 28,9 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. За I полугодие 2024 г. общий прирост вкладов граждан составил 60,2 млрд грн. Как добавили в Фонде гарантирования вкладов, по состоянию на 1 июля 2024 годафизических лиц в банках Украины составила 1 295,0 млрд грн, что на 28,9 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. За I полугодие 2024 г. общий прирост вкладов граждан составил 60,2 млрд грн.

Повышение налогов. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не исключает повышения НДС вместо военного сбора. По его словам, очень многое в избрании модели увеличения налогов будет зависеть от того, как будет происходить дискуссия в профильном налоговом комитете.

В то же время Министерство финансов считает повышение военного сбора лучшим вариантом финансирования роста оборонных расходов по сравнению с увеличением налога на добавленную стоимость, аргументируя свою позицию защитой уязвимых категорий населения.

В свою очередь Конотопский и Гороховский из «Совета 7-ми» объяснили , почему против предложений правительства повысить налоги.

Портал жалоб на госорганы. Министерство экономики Министерство экономики запускает онлайн-платформу для сбора отзывов от бизнеса о взаимодействии с государством. Теперь каждый предприниматель может поставить оценку услугам, предоставляемым государством. На основе отзывов бизнеса будет сформирован так называемый Entrepreneur Satisfaction Score (Индекс удовлетворенности предпринимателей).

Льготный ввоз энергооборудования. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 11 258 и № 11 259 об отмене налога и пошлин на ввоз товаров, необходимых в производстве или ремонте машин механизированного разминирования. Новые нормы будут действовать до начала 2026 года и распространяться на граждан и бизнес.

Украине не хватает работников. Война и внутренняя миграция привели к значительному сокращению рабочей силы. Так, по Война и внутренняя миграция привели к значительному сокращению рабочей силы. Так, по расчетам Минэкономики, для того чтобы обеспечить ежегодный рост ВВП до 2030 года на 7%, Украине дополнительно нужны 4,5 миллиона работников.

не повышали зарплаты в 2024 году. О нехватке кадров отмечают и аналитики robota.ua. Перед компаниями острее встал вопрос бронирования сотрудников и проверки военно-учетных документов. Кроме того, 27,9% компаний отметили, что ещев 2024 году.

Добавим, что на нехватку работников жалуются работодатели не только в Украине, но и за рубежом. Например, Мальта сталкивается с нехваткой рабочей силы в 20 профессиях . Это такие сектора: производство, строительство, здравоохранение, общепит и гостиничный бизнес, бизнес и управление, а также транспорт.

С другой стороны, в Германии предлагают отменить денежную помощь украинским беженцам, не работающим официально. Там говорят, что шестизначное количество людей принципиально не хочет работать.

Выплаты на детей в Польше. В Польше В Польше будет введен новый вид социальной помощи на детей — «Aktywny rodzic». Средства по программе будут начисляться для оплаты услуг по уходу за ребенком до достижения им 3 лет, а в случае затруднений при получении ребенком дошкольного образования — до окончания учебного года, в котором ребенку исполняется 4 года. Размер пособия составляет 1500 злотых в месяц на одного ребенка, а для детей с инвалидностью — 1900 злотых в месяц.

Какими автомобилями больше всего довольны их владельцы. Результаты исследования, проведенного американским агентством JD Power, свидетельствуют о том, что автомобилисты стали более довольны новыми машинами. В премиальном сегменте лидирует Rivian с показателем в 900 баллов. Второе место занимает Porsche (891 балл), а третье — Jaguar (886). Среди массовых моделей лучшие авто — Mini (858 баллов), Ram (854) и Kia (853).

Говорят, что автомобиль — не роскошь, а средство передвижения. Впрочем, это выражение лишь частично подходит для Украины и ее жителей. Дело здесь не только в ценах на те или иные модели, а больше в зарплатных возможностях украинцев, которые значительно ниже европейских или американских. В новой статье расскажем, сколько нужно работать, чтобы насобирать на «железную ласточку», и как можно ускорить накопление:

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