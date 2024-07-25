День финансов: учетная ставка, бесплатный сервис по оценке недвижимости, паркинги в Киеве, сахарный налог — Finance.ua

День финансов: учетная ставка, бесплатный сервис по оценке недвижимости, паркинги в Киеве, сахарный налог Сегодня 17:45

Сегодня, 25 июля, НБУ принял решение по учетной ставке и дал комментарий по поводу устойчивости валютного рынка в Украине. Также НБУ ухудшил прогноз относительно на текущий и следующий год. относительно инфляции

Кстати, банки всегда играли едва ли не самую важную роль в финансовой системе страны, обеспечивая разнообразные финансовые услуги для населения и предприятий. В этой статье Finance.ua решил рассказать, какую же зарплату на рынке предлагают банковским сотрудникам в Украине и от чего это зависит.

Fitch Ratings оценило финансовую устойчивость Украины. Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что финансирование военных расходов остается сложной задачей для Украины. Об этом Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что финансирование военных расходов остается сложной задачей для Украины. Об этом сообщает Fitch: «Сохранение поддержки МВФ и официальных кредиторов имеет решающее значение для удовлетворения высоких потребностей в финансировании, возникших в результате войны».

ЕС отказался поддержать Венгрию и Словакию. Попытки Венгрии и Словакии вовлечь ЕС в спор с Украиной провалились. Европейская комиссия Попытки Венгрии и Словакии вовлечь ЕС в спор с Украиной провалились. Европейская комиссия затормозила их просьбу призвать Киев снять недавние санкции с российской нефтяной компании «Лукойл».

Бесплатный сервис по оценке недвижимости. Фонд государственного имущества запустил сервис, Фонд государственного имущества запустил сервис, позволяющий физическим и юридическим лицам бесплатно получить э-справку об оценке недвижимости.

Также украинцы могут сообщить о разрушенном жилье в международный Реестр убытков через «Дія».

Парковочные места в Киеве. 15 июля 2024 года Киевтранспарксервис утвердил новую процедуру сдачи в аренду площадок для парковки в Киеве, в соответствии с которой договора будут заключаться исключительно через онлайн-аукционы. Об этом 15 июля 2024 года Киевтранспарксервис утвердил новую процедуру сдачи в аренду площадок для парковки в Киеве, в соответствии с которой договора будут заключаться исключительно через онлайн-аукционы. Об этом сообщает Прозорро.Продажи.

Сахарный налог. Всемирная организация здравоохранения еще в 2016 году поддержала налог на сладкие продукты и напитки, чтобы снизить их потребление и побуждать население перейти на здоровое питание. В разном Всемирная организация здравоохранения еще в 2016 году поддержала налог на сладкие продукты и напитки, чтобы снизить их потребление и побуждать население перейти на здоровое питание. В разном виде такой налог действует более чем в сотне стран, и к ним может присоединиться Украина.

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