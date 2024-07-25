День финансов: учетная ставка, бесплатный сервис по оценке недвижимости, паркинги в Киеве, сахарный налог — Finance.ua

День финансов: учетная ставка, бесплатный сервис по оценке недвижимости, паркинги в Киеве, сахарный налог
Сегодня, 25 июля, НБУ принял решение по учетной ставке и дал комментарий по поводу устойчивости валютного рынка в Украине. Также НБУ ухудшил прогноз относительно инфляции на текущий и следующий год.
Кстати, банки всегда играли едва ли не самую важную роль в финансовой системе страны, обеспечивая разнообразные финансовые услуги для населения и предприятий. В этой статье Finance.ua решил рассказать, какую же зарплату на рынке предлагают банковским сотрудникам в Украине и от чего это зависит.
Сколько зарабатывают сотрудники украинских банков 🏛️
Fitch Ratings оценило финансовую устойчивость Украины. Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что финансирование военных расходов остается сложной задачей для Украины. Об этом сообщает Fitch: «Сохранение поддержки МВФ и официальных кредиторов имеет решающее значение для удовлетворения высоких потребностей в финансировании, возникших в результате войны».
ЕС отказался поддержать Венгрию и Словакию. Попытки Венгрии и Словакии вовлечь ЕС в спор с Украиной провалились. Европейская комиссия затормозила их просьбу призвать Киев снять недавние санкции с российской нефтяной компании «Лукойл».
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