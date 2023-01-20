День финансов: срочные депозиты, выплаты при увольнении со службы, прогозы Dragon Capital — Finance.ua

День финансов: срочные депозиты, выплаты при увольнении со службы, прогозы Dragon Capital Сегодня 17:51

В пятницу, 20 января, стало известно, как вырастет курс доллара и упадет экономика в 2023 году. Об этом заявил Томаш Фиала, гендиректор и владелец инвестиционной компании Dragon Capital. Падение ВВП Украины в 2023 году составит от 0% до 5%, инфляция прогнозируется на уровне 20%.

Срочных депозитов может стать больше. Согласно свежей статистике НБУ, в прошлом году депозитные вклады населения росли рекордными темпами. В 2022 году их объем в банковской системе увеличился на 30,4%, по сравнению с 15,1% годом ранее. Финансисты говорят, что ставки по вкладам Согласно свежей статистике НБУ, в прошлом году депозитные вклады населения росли рекордными темпами. В 2022 году их объем в банковской системе увеличился на 30,4%, по сравнению с 15,1% годом ранее. Финансисты говорят, что ставки по вкладам будут расти и дальше . Правда, как и сейчас, это будет происходить неравномерно.

Выплаты при увольнении со службы. Военнослужащие имеют право на определенные Военнослужащие имеют право на определенные выплаты даже при увольнении со службы. Причин для этого увольнения может быть несколько. Об этом свидетельствует закон о «Порядке выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам».

Уровень официальной безработицы. Уровень официальной безработицы в Украине снизился до Уровень официальной безработицы в Украине снизился до исторического минимума. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины. Возможно, это связано с тем, что многие украинцы, уехав за границу после полномасштабного вторжения армии россии 24 февраля 2022 года, до сих пор не вернулись назад.

Безработные украинцы могут получить субсидию. Граждане, оставшиеся без работы во время войны и зарегистрированные в службе занятости, могут Граждане, оставшиеся без работы во время войны и зарегистрированные в службе занятости, могут претендовать на получение жилищной субсидии. Но для ее назначения будет учитываться размер пособия по безработице, а не доход за предыдущие полгода, как это было раньше.

Как украинцы покупали жилье в 2022 году. В 2022 году рынок купли-продажи жилья существенно В 2022 году рынок купли-продажи жилья существенно замедлился из-за российского вторжения. Трансформировалось и поведение потенциальных покупателей, ведь география поисков несколько сместилась в сторону относительно безопасных регионов. В 2022 году самый большой ассортимент жилья был традиционно в крупных городах (Киеве, Одессе, Днепре).

Также продолжаем публиковать статьи по теме блокчейна. Сегодня речь идет о нативном токене Solanа. Его называли «убийцей Ethereum», блокчейн, который должен был произвести революцию в криптовалюте благодаря более низким транзакционным затратам и более высокой скорости.

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