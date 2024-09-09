День финансов: смягчение валютных ограничений, ограничение использования валютных карт, рост зарплаты в долларах — Finance.ua
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День финансов: смягчение валютных ограничений, ограничение использования валютных карт, рост зарплаты в долларах

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Сегодня, 9 сентября, Finance.ua разбирался, что делать, если банк заблокировал возможность пополнения карты, в новой статье:

Заблокировали возможность пополнения карты, но оставили возможность рассчитываться: что делать

Нацбанк смягчил валютные ограничения для бизнеса. Национальный банк Украины с 10 сентября 2024 года вносит изменения в действующие валютные ограничения. Смягчение валютных ограничений поддержит обороноспособность страны, работу украинских предприятий и Ядерного страхового пула.
НБУ ограничил использование валютных карт за рубежом. НБУ устанавливает ежемесячный лимит в размере 100 тыс. грн в эквиваленте на расчеты за границей, осуществляемые с использованием платежных карт, открытых украинскими банками к счетам в иностранной валюте, на операции с кодами торговца 5094 (драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия4), 5944 (часы, ювелирные изделия и серебряные изделия) и 5972 (магазины монет и марок).
  • Также НБУ не намерен устанавливать дополнительные лимиты на счета клиентов банков.
  • При этом Нацбанк создаст реестры скомпрометированных банковских карт и неблагонадежных торговцев.
  • Курс может вырасти по малейшей причине: насколько подорожает доллар на этой неделе.
  • Ситуация на валютном рынке в августе: НБУ рассказал о колебаниях курса.
Международные резервы Украины в августе выросли более чем на $5 млрд. По состоянию на 1 сентября 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $42,3 млрд. В августе они увеличились на 13,7%, или на $5,1 миллиарда. Такая динамика обусловлена ​​значительными объемами поступлений от международных партнеров, превысившими чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
  • При этом финпомощь в августе частично компенсировала недостаток за предыдущие месяцы.
Почти на 50%: зарплата украинцев превысила довоенный уровень. Как сообщил Госстат, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20 964 гривен. Это почти на 50% (49,6%) выше, если сравнить с довоенным 2021 годом, тогда было 14 014 гривен.
  • С 2022 года все большее число айтишников работает в небольших компаниях.
  • Сравнение зарплат айтишников в 2015 и 2024 годах. IT-сфера в Украине сейчас переживает не лучшие времена, поэтому dou.ua решили вспомнить, каковы были зарплаты айтишников 10 лет назад.
  • Сложная энергетическая ситуация в июле обусловила увеличение миграции за границу.
В «Дія» запустили брак онлайн. Минцифры запустило услугу регистрации брака онлайн в «Дія». Команда «Дія» цифровизировала полный цикл бракосочетания — от предложения любимым до подписи свидетельства, сообщает пресс-служба.
С 1 октября провайдеры интернета, зарегистрированные в качестве ФЛП, должны перейти на общую систему. С 1 октября провайдеры интернета, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, зарегистрированные как физлица-предприниматели (ФЛП), должны перейти на общую систему. Как сообщается, таким образом налоговая намерена получить дополнительные поступления в бюджет в размере 3−4 млрд грн в год.
По материалам:
Finance.ua
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