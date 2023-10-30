День финансов: смарт-мобилизация, повышение платы труда в «Армии восстановления», реестр военнообязанных — Finance.ua

День финансов: смарт-мобилизация, повышение платы труда в «Армии восстановления», реестр военнообязанных Сегодня 17:50

В понедельник, 30 октября, речь шла о следующем:

Смарт-мобилизация. В Украине планируют запустить «смарт-мобилизацию», которая позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, по которой они хотят мобилизоваться. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он В Украине планируют запустить «смарт-мобилизацию», которая позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, по которой они хотят мобилизоваться. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он отметил , что подобный пилот планируется к запуску «через месяц-два».

Как будет работать реестр военнообязанных. Единый электронный реестр военнообязанных необходим для того, чтобы отцифровать информацию о гражданах и автоматизировать работу военкоматов. Об этом Единый электронный реестр военнообязанных необходим для того, чтобы отцифровать информацию о гражданах и автоматизировать работу военкоматов. Об этом сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кабмин повысил оплату труда в «Армии восстановления». Правительство повысило оплату труда за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления» в полтора раза — до 10 050 грн. Об этом Правительство повысило оплату труда за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления» в полтора раза — до 10 050 грн. Об этом сообщает Правительственный портал.

Также Кабмин предлагает продавать конфискованные у подсанкционных лиц квартиры в порядке малой приватизации.

Кабмин изменил правила получения грантов.

Топ-10 агропроизводителей Украины. Согласно данным Индекса Опендатабот, топ-10 украинских Согласно данным Индекса Опендатабот, топ-10 украинских агропроизводителей в 2022 году заработали 97,65 млрд грн. Ровно половина компаний из топ-10 принадлежит к финансово-промышленной группе «МХП», основанной Юрием Косюком.

Правительство утвердило новую стратегию управления госдолгом. Кабинет министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2024−2026 годы. Кабинет министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2024−2026 годы. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 27 октября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В Украине активизировался рынок труда. В Украине активизировался рынок труда. На одно свободное рабочее место в среднем по Украине претендуют два кандидата. Как В Украине активизировался рынок труда. На одно свободное рабочее место в среднем по Украине претендуют два кандидата. Как сообщают в Государственном центре занятости, в прошлом году на одно место претендовали девять человек.

Как отличаются зарплаты женщин и мужчин в украинском ІТ. В сферу IT стали чаще нанимать женщин-аналитиков и продакт менеджеров, но В сферу IT стали чаще нанимать женщин-аналитиков и продакт менеджеров, но в большинстве своем на junior уровне. В то же время мужчины рассчитывают на более высокую зарплату. На уровне senior зарплатные пожелания мужчин в среднем на 500−1000 долларов выше, чем женщин.

🚗 Автогражданка, или страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, является обязательной для всех автомобилистов в Украине. Однако, несмотря на законодательство, некоторые водители до сих пор пренебрегают оформлением автогражданки. Сегодня разберемся, как работают штрафы за езду без страховки.

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