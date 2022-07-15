День финансов: седьмой пакет санкций против рф, прогноз курса от бизнеса, зарплаты в Польше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: седьмой пакет санкций против рф, прогноз курса от бизнеса, зарплаты в Польше

4
В пятницу, 15 июля стало известно о седьмом пакете санкций против рф, сумме на депозитах украинцев и какой курс прогнозирует бизнес на конец года:
Седьмой пакет санкций против рф. Еврокомиссия в пятницу анонсировала седьмой пакет санкций против россии, среди предложенных мер — эмбарго на золото и расширить запрет на экспорт технологий в рф. Он будет направлен на согласование и разъяснение мер, предусмотренных предыдущими пакетами, и на согласование мер среди всех стран-партнеров, в частности G7.
Сумма средств на депозитах растет ежемесячно. Такие данные сообщает Опендатабот. Так, в июне сумма размещенных депозитов юридических лиц выросла на 1,4% и составила уже 734 млрд грн. В большинстве своем рост зафиксирован за счет роста депозитов именно в иностранной валюте — 232 млрд грн в эквиваленте в июне против 212 млрд грн в мае.
Прогноз курса от бизнеса. Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 36,06 грн/доллар. Напомним, в предыдущем квартале этот показатель равнялся 29,35 грн/долл.
  • Также бизнес дал прогноз по сокращению количества работников на своих предприятиях.
Кстати, приглашаем вас принять участие в Валютном форуме 2022 года. Поговорим о курсовых прогнозах и особенностях ведения ВЭД во время войны.
Для читателей нашего портала скидка 15% по промокоду — FinanceUA 🤑
Зарплаты украинцев в Польше. Польша всегда являлась самой популярной среди украинцев страной для трудоустройства. К началу 2022 года минимальная зарплата в Польше выросла примерно на 125 злотых (около 800 гривен) в месяц (после вычета 7,8% инфляции). Средние зарплаты в Польше на 2022 год (после уплаты налогов) составляют около 3311 злотых (около 21240 грн).
Средний размер выплат на 1 июля. Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 июля 2022 года. Средний размер пенсии за квартал вырос на 67,0 грн или на 1,5% до 4437,45 грн.
Сколько нового жилья было введено в эксплуатацию. Начиная с 24 февраля застройщики 39 новостроек Украины получили сертификаты о вводе в эксплуатацию своих очередей. В общей сложности за время войны сдали 385 000 м2 жилья. Рекордсменом стала Киевская область, где 6 жилых комплексов построили для инвесторов 97 900 квадратных метров жилья.
  • Также Киевсовет утвердил целевую программу обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
  • А глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк объяснила, когда люди смогут не платить по кредитам за разрушенное жилье или авто.
Зелёная энергетика и война. Недавно Президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов развивать энергетические проекты нашей страны. Одним из приоритетных направлений он назвал зеленую энергетику. За последние пять лет Украине удалось привлечь около 10 млрд евро инвестиций в эту отрасль, что вывело нас на передовые позиции. Так что в новом материале мы разбирались -

Зеленая энергетика и война: есть ли свет в конце энергетической зависимости от рф

Зеленая энергетика
Зеленая энергетика, Фото: rubryka.com
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.