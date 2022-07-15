День финансов: седьмой пакет санкций против рф, прогноз курса от бизнеса, зарплаты в Польше — Finance.ua

День финансов: седьмой пакет санкций против рф, прогноз курса от бизнеса, зарплаты в Польше Сегодня 17:50

В пятницу, 15 июля стало известно о седьмом пакете санкций против рф, сумме на депозитах украинцев и какой курс прогнозирует бизнес на конец года:

Седьмой пакет санкций против рф. Еврокомиссия в пятницу анонсировала Еврокомиссия в пятницу анонсировала седьмой пакет санкций против россии , среди предложенных мер — эмбарго на золото и расширить запрет на экспорт технологий в рф. Он будет направлен на согласование и разъяснение мер, предусмотренных предыдущими пакетами, и на согласование мер среди всех стран-партнеров, в частности G7.

А в ВР определили четыре самых важных компонента для дальнейшей евроинтеграции Украины.

Сумма средств на депозитах растет ежемесячно. Такие данные Такие данные сообщает Опендатабот. Так, в июне сумма размещенных депозитов юридических лиц выросла на 1,4% и составила уже 734 млрд грн. В большинстве своем рост зафиксирован за счет роста депозитов именно в иностранной валюте — 232 млрд грн в эквиваленте в июне против 212 млрд грн в мае.

Прогноз курса от бизнеса. Руководители украинских предприятий Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 36,06 грн/доллар. Напомним, в предыдущем квартале этот показатель равнялся 29,35 грн/долл.

Также бизнес дал прогноз по сокращению количества работников на своих предприятиях.

Кстати, приглашаем вас принять участие в Валютном форуме 2022 года. Поговорим о курсовых прогнозах и особенностях ведения ВЭД во время войны.

Зарплаты украинцев в Польше. Польша всегда являлась Польша всегда являлась самой популярной среди украинцев страной для трудоустройства. К началу 2022 года минимальная зарплата в Польше выросла примерно на 125 злотых (около 800 гривен) в месяц (после вычета 7,8% инфляции). Средние зарплаты в Польше на 2022 год (после уплаты налогов) составляют около 3311 злотых (около 21240 грн).

Средний размер выплат на 1 июля. Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 июля 2022 года. Средний размер пенсии за квартал вырос на 67,0 грн или на 1,5% до 4437,45 грн.

Кстати, в следующем году Украина должна завершить введение базового пенсионного дохода.

Сколько нового жилья было введено в эксплуатацию. Начиная с 24 февраля застройщики 39 новостроек Украины Начиная с 24 февраля застройщики 39 новостроек Украины получили сертификаты о вводе в эксплуатацию своих очередей. В общей сложности за время войны сдали 385 000 м2 жилья. Рекордсменом стала Киевская область, где 6 жилых комплексов построили для инвесторов 97 900 квадратных метров жилья.

Также Киевсовет утвердил целевую программу обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

А глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк объяснила, когда люди смогут не платить по кредитам за разрушенное жилье или авто.

Зелёная энергетика и война. Недавно Президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов развивать энергетические проекты нашей страны. Одним из приоритетных направлений он назвал зеленую энергетику. За последние пять лет Украине удалось привлечь около 10 млрд евро инвестиций в эту отрасль, что вывело нас на передовые позиции. Так что в новом материале мы разбирались -

Зеленая энергетика, Фото: rubryka.com

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