День финансов: рейтинг банков по вкладам, надбавки для военных, исторические рекорды банковской системы — Finance.ua

День финансов: рейтинг банков по вкладам, надбавки для военных, исторические рекорды банковской системы Сегодня 17:50

Среда, 14 февраля. Пока НБУ выпускает памятную монету ко Дню влюбленных, а ЛУН рассказывает, как правильно делить жилье после развода, мы расскажем о самом интересном из информационного поля:

Исторические рекорды банков. Нардеп Даниил Гетманцев Нардеп Даниил Гетманцев сообщил , что по финансовым показателям банковская система в 2023 году установила два исторических рекорда. Во-первых, начисленный налог на прибыль в 2023 году составил 73,5 млрд грн. Это в 10 и 11,5 раза больше, чем год и два года назад. Это также в два раза больше, чем за предыдущие 15 лет. При этом банки получили наибольшую за все годы чистую прибыль (после уплаты налога) на уровне 86,5 млрд грн.

Рейтинг банков по вкладам. По По данным Национального банка, больше всего вкладов в ПриватБанке — 391,5 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк, в нем украинцы хранят 188,3 млрд гривен. На 3-м месте частный Универсал Банк — 65,0 млрд гривен.

Кстати, в Нацбанке объясняют, что для того чтобы кредитные ставки были низкими, должны быть низкими ставки по депозитам. Для этого требуются низкие инфляционные ожидания.

Специальный фонд МВФ. В Украине В Украине заработал Фонд по развитию возможности под координацией МВФ. Уже одобрен начальный план работы UCDF вместе с его финансированием в размере $27,5 млн, что будет покрывать техническую помощь МВФ и партнеров в течение 2024−2028 годов.

Прибавки для военных. В Раде В Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагаются дополнительные выплаты за уничтожение или захват вражеской техники, а также ряд важных льгот. Например, за уничтоженный танк, САУ или РСЗО предлагается выплачивать 370 тысяч гривен. За БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему выплаты будут меньше 100 тысяч гривен.

Код «Дія» станет открытым. Кабинет Министров Кабинет Министров принял постановление, позволяющее открыть код «Дія», теперь приложение станет open-source продуктом. Это решение позволит быстро экспортировать «Дія» в другие страны. В Минцифре подчеркнули, что не каждый сможет получить доступ к данным и персональные данные украинцев будут храниться в безопасности.

Кстати, с 2021 года украинцы открыли более 500 тысяч ФЛП на портале «Дія». Чаще всего ФЛП становятся женщины — 52%, мужчины — 48%.

Субсидия для ВПЛ. Получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. При назначении жилищной субсидии в совокупный доход не учитывается пособие на проживание, предоставляемое ВПЛ. Получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. При назначении жилищной субсидии в совокупный доход не учитывается пособие на проживание, предоставляемое ВПЛ. По ссылке рассказываем , как ВПЛ получить субсидию.

За последние два года задолженность населения за потребленные коммунальные услуги выросла на 9,2 млрд грн. В целом задолженность за коммуналку закрывает топ-5 видов долгов украинцев. И размер этих долгов только растет. Finance.ua решил подготовить ряд советов, что делать, если накопились долги за жилищно-коммунальные услуги:

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