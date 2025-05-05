День финансов: новая формула поддержки Украины, повышение НДС и прогрессивный налог — Finance.ua

День финансов: новая формула поддержки Украины, повышение НДС и прогрессивный налог Сегодня 17:36

В понедельник, 5 мая, Finance.ua проанализировал, сколько стоит жизнь в шести популярных среди украинцев странах: Германии, Франции, Бельгии, Италии, Испании и Польше. Об этом говорится в нашей статье:

В ЕС была озвучена новая формула поддержки Украины. Европейский Союз может существенно усилить военную поддержку Украины. Это можно сделать, закупая вооружение непосредственно у украинских производителей. Об этом Европейский Союз может существенно усилить военную поддержку Украины. Это можно сделать, закупая вооружение непосредственно у украинских производителей. Об этом заявил комиссар Европейского Союза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

МВФ рекомендует Украине повысить НДС. Международный валютный фонд на Spring Meetings-2025 в Вашингтоне дал Украине ряд рекомендаций по наполнению государственного бюджета на 2026 год. Речь шла, в частности, о Международный валютный фонд на Spring Meetings-2025 в Вашингтоне дал Украине ряд рекомендаций по наполнению государственного бюджета на 2026 год. Речь шла, в частности, о повышении некоторых налогов.

Сумма поступлений в ликвидируемые банки за 2024 год выросла в 2,5 раза. Как сообщает Фонд гарантирования вкладов, сумма поступлений в Как сообщает Фонд гарантирования вкладов, сумма поступлений в ликвидируемые ФГВФЛ банки по программам реструктуризации кредитов по итогам 2024 года выросла в 2,5 раза по сравнению с данными на начало 2022 года.

ПриватБанк обнародовал финансовые результаты. В I квартале 2025 года бизнес-результат ПриватБанка без переоценок, резервов и налогов вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил В I квартале 2025 года бизнес-результат ПриватБанка без переоценок, резервов и налогов вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 20,3 млрд грн.

Наиболее востребованные профессии. Наиболее Наиболее востребованные профессии в Украине: продавцы, водители, бухгалтеры и грузчики. Самый большой дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих и профессионалов.

Сколько украинских айтишников сменили работу. Почти 2,5 тыс. ІТ-специалистов активно искали новую работу в течение последнего года. Для большинства поиск новой работы длится более двух месяцев. Об этом Почти 2,5 тыс. ІТ-специалистов активно искали новую работу в течение последнего года. Для большинства поиск новой работы длится более двух месяцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.

Кто из пенсионеров получит прибавки в мае. В мае часть украинских пенсионеров может рассчитывать на В мае часть украинских пенсионеров может рассчитывать на повышение пенсионных выплат в виде возрастных надбавок. Надбавки начисляют ежемесячно для лиц, достигших возраста 70, 75 или 80 лет, при условии, что их пенсия не превышает 10 340 гривен.

Курс доллара и евро в Украине на этой неделе. В условиях жестких валютных ограничений НБУ и В условиях жестких валютных ограничений НБУ и стабильного поступления западной финансовой помощи наш регулятор имеет все механизмы и рычаги сдерживания девальвации гривны на этой сложной неделе.

Мировой валютный рынок в начале мая продолжит лихорадить, что отразится и на курсе валют в Украине. Вашему вниманию традиционный прогноз финансового аналитика Алексея Козырева на текущую неделю.

Механизм использования смарт-тахографов на дорогах. В Украине утвержден обновленный механизм В Украине утвержден обновленный механизм использования на украинских дорогах смарт-тахографов. Это спецустройства, позволяющие контролировать скорость движения транспорта, а также время отдыха водителя грузовика или автобуса.

Укрзализныця получила первые новые плацкартные вагоны. Укрзализныця Укрзализныця пополнила свой подвижной состав 6 новыми плацкартными вагонами на 58 мест каждый. Построенные Крюковским вагоностроительным заводом вагоны стали очередной партией из числа 66 заказанных в 2023 году в рамках государственной программы обновления подвижного состава.

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