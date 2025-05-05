День финансов: новая формула поддержки Украины, повышение НДС и прогрессивный налог — Finance.ua
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День финансов: новая формула поддержки Украины, повышение НДС и прогрессивный налог

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В понедельник, 5 мая, Finance.ua проанализировал, сколько стоит жизнь в шести популярных среди украинцев странах: Германии, Франции, Бельгии, Италии, Испании и Польше. Об этом говорится в нашей статье:

Сколько стоит жизнь в странах Европы

В ЕС была озвучена новая формула поддержки Украины. Европейский Союз может существенно усилить военную поддержку Украины. Это можно сделать, закупая вооружение непосредственно у украинских производителей. Об этом заявил комиссар Европейского Союза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
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По материалам:
Finance.ua
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