День финансов: назначения в правительстве, альтернатива повышению налогов, новые военные облигации — Finance.ua
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День финансов: назначения в правительстве, альтернатива повышению налогов, новые военные облигации

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Сегодня, 5 сентября, Finance.ua собрал всю необходимую и актуальную информацию и поможет определиться, в каком банке лучше оформить депозит в сентябре 2024 года.

Наиболее привлекательные депозиты сентября 2024 года

Также мы исследовали, сколько дополнительных средств может получить пенсионер сегодня в нашей стране. Разбираемся вместе в статье:

Кто может получить доплату к пенсии

Изменения в правительстве. Новые назначения:
  1. Новым министром иностранных дел Украины стал Андрей Сибига.
  2. Рада назначила Стефанишину министром юстиции.
  • Рада уволила Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции ВОТ.
  • Также в правительстве появится новый институт — Министерство возвращения украинцев.
Рост ВВП Украины ускорился. В июле 2024 года рост валового внутреннего продукта Украины ускорился до 2,7% после 1,6% в июне. Это произошло из-за раннего сбора урожая в сельском хозяйстве благодаря погоде. Об этом свидетельствует мониторинг основных событий в экономике Украины Министерства экономики.
Новый макропрогноз. Украина и Международный валютный фонд в рамках миссии по пятому пересмотру Программы расширенного финансирования будут сосредоточены на возможностях внутренних ресурсов для покрытия потребностей госбюджета. По результатам пересмотра программы Украина может получить транш на $1,1 млрд.
Бизнес предлагает найти альтернативу повышению налогов. Об этом сообщает Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА). Понимая, что общие дополнительные потребности бюджета составляют 500 млрд гривен из-за роста расходов на оборону — бизнес все же считает решение не рассматривать законопроект № 11 416-д об увеличении налогов взвешенным и рациональным.
  • Война заметно отразилась на работе более 60% украинского бизнеса.
  • Правительство планирует создать малые объекты генерации, менее уязвимые для вражеского террора.
Правительство расширило возможности использования средств, собранных на United24. Кабинет Министров изменил порядок использования денег для нужд гуманитарного разминирования, собранных на счетах Министерства экономики через платформу United24.
Процедуру приватизации государственных банков изменят. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков. Можно будет продавать часть акций госбанков.
В «Дія» появились новые военные облигации. В приложении «Дія» появились 4 новых военных облигации, названные в честь украинских городов на украинском побережье, ставки по облигациям варьируются от 14,85% до 15,75%, а средства пойдут на поддержку армии и экономики Украины.
Укрпочта анонсировала почтовую марку «Города Героев. Николаев». Укрпочта анонсировала почтовую марку «Города Героев. Николаев», продолжение героической серии, начатой ​​еще в 2022 году.
НБУ ввел в обращение памятную монету. Национальный банк с 4 сентября 2024 г. вводит в обращение памятную монету «Сергей Параджанов». Ее выпустили в честь 100-летия со дня рождения известного режиссера.
По материалам:
Finance.ua
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