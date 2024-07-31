День финансов: мораторий на выплату внешнего долга, курс доллара до конца 2025 года, себестоимость Олимпийских игр — Finance.ua

День финансов: мораторий на выплату внешнего долга, курс доллара до конца 2025 года, себестоимость Олимпийских игр Сегодня 17:45

В среду, последний день июля, расскажем, сколько столица Франции может заработать за проведение Олимпийских игр-2024, и какие «мужские» профессии выбирают украинские женщины на третьем году войны с россией.

Закон о моратории на выплату внешнего долга. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября. У документа есть две нормы.

Курс доллара до конца 2025 года. В 2024 году ВВП Украины вырастет на 3,1% и 2,9% в 2025 г. На конец 2024 года курс будет составлять 42,5 грн/долл. и 45,2 грн/долл. на конец 2025 года, В 2024 году ВВП Украины вырастет на 3,1% и 2,9% в 2025 г. На конец 2024 года курс будет составлять 42,5 грн/долл. и 45,2 грн/долл. на конец 2025 года, говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе от Capital Times.

не вмешивается в курсовую политику Национального банка Украины и воспринимает курс доллара к гривне таким, какой есть. Министр финансов Сергей Марченко пояснил , что министерствоНационального банка Украины и воспринимает курс доллара к гривне таким, какой есть.

Марченко также заявил , что, несмотря на критическую ситуацию с финансированием ВСУ, в правительстве найдут средства на программу «кешбэка».

Украинцы запасаются гривной. По По данным Национального банка, за первое полугодие 2024 года объемы кассовых оборотов банков выросли: увеличились как объем поступлений наличных в кассы банков, так и их выдача. Объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь — июнь этого года составил 1,308 трлн грн. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Выдача наличных из касс банков за первое полугодие 2024 года также увеличилась (на 12,6%) и составила 1,343 трлн грн.

Новые санкции в США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о введении санкций против пяти физических и семи юридических лиц из Ирана, Китая и Гонконга, задействованных в закупке компонентов для иранской оборонной промышленности. Отмечается, что эти лица и компании закупают разные компоненты, служащие ключевыми компонентами для иранской программы баллистических ракет и БПЛА, которые используются на Ближнем Востоке и поступают в россию.

может производить более трех миллионов дронов. Для этого у государства есть достаточные производственные возможности и сотрудничество с международными партнерами. Кстати, Минстратег прогнозирует , что Украина за год. Для этого у государства есть достаточные производственные возможности и сотрудничество с международными партнерами.

«Мужские» профессии среди женщин. В Государственной службе занятости В Государственной службе занятости рассказали , какие профессии, традиционно считавшиеся мужскими, чаще всего выбирают женщины. Среди них: станочник деревообрабатывающих станков, машинист насосных установок, машинист крана.

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