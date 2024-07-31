День финансов: мораторий на выплату внешнего долга, курс доллара до конца 2025 года, себестоимость Олимпийских игр — Finance.ua

День финансов: мораторий на выплату внешнего долга, курс доллара до конца 2025 года, себестоимость Олимпийских игр
В среду, последний день июля, расскажем, сколько столица Франции может заработать за проведение Олимпийских игр-2024, и какие «мужские» профессии выбирают украинские женщины на третьем году войны с россией.
Закон о моратории на выплату внешнего долга. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября. У документа есть две нормы.
Курс доллара до конца 2025 года. В 2024 году ВВП Украины вырастет на 3,1% и 2,9% в 2025 г. На конец 2024 года курс будет составлять 42,5 грн/долл. и 45,2 грн/долл. на конец 2025 года, говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе от Capital Times.
Министр финансов Сергей Марченко пояснил, что министерство не вмешивается в курсовую политику Национального банка Украины и воспринимает курс доллара к гривне таким, какой есть.
Марченко также заявил, что, несмотря на критическую ситуацию с финансированием ВСУ, в правительстве найдут средства на программу «кешбэка».
Украинцы запасаются гривной. По данным Национального банка, за первое полугодие 2024 года объемы кассовых оборотов банков выросли: увеличились как объем поступлений наличных в кассы банков, так и их выдача. Объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь — июнь этого года составил 1,308 трлн грн. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Выдача наличных из касс банков за первое полугодие 2024 года также увеличилась (на 12,6%) и составила 1,343 трлн грн.
Новые санкции в США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о введении санкций против пяти физических и семи юридических лиц из Ирана, Китая и Гонконга, задействованных в закупке компонентов для иранской оборонной промышленности. Отмечается, что эти лица и компании закупают разные компоненты, служащие ключевыми компонентами для иранской программы баллистических ракет и БПЛА, которые используются на Ближнем Востоке и поступают в россию.
Кстати, Минстратег прогнозирует, что Украина за год может производить более трех миллионов дронов. Для этого у государства есть достаточные производственные возможности и сотрудничество с международными партнерами.
«Мужские» профессии среди женщин. В Государственной службе занятости рассказали, какие профессии, традиционно считавшиеся мужскими, чаще всего выбирают женщины. Среди них: станочник деревообрабатывающих станков, машинист насосных установок, машинист крана.
Дела против бизнеса. Офис генерального прокурора запустил бета-версию дашборда с данными ЕРГР по делам против бизнеса. На платформе опубликована статистика расследования и рассмотрения в судах уголовных правонарушений, связанных с осуществлением хозяйственной и инвестиционной деятельности.
Добавим, что в Украине предлагается обновить систему классификации предпринимательства. Секторальный подход намерены заменить сегментным, что предполагает пять основных категорий бизнеса и ряд подкатегорий.
Сервисы для передачи показаний. Передавать показания счетчика нужно в последние 2 дня текущего месяца до 3 числа следующего. ТОП-4 онлайн-сервисов ДТЭК Киевские электросети, через которые вы можете поделиться данными своего счетчика — по ссылке.
Помощники нардепов. Аналитики R&D центра YouControl провели исследование и обнаружили, что в среднем на одного нардепа сегодня приходится 15 консультантов. Больше всего помощников имеют народные депутаты партии «Слуга Народа», в которой 235 членов фракции привлекли 3269 помощников. А меньше всего подчиненных у внефракционных, у них на 19 депутатов 253 помощника.
Выплаты ВПЛ. За июль 2024 года компенсацию на проживание получили более 1,2 млн внутренних переселенцев на общую сумму более 2,8 млрд гривен. Речь идет о ежемесячной помощи из госбюджета на проживание для внутренне перемещенных лиц, которая составляет 3 тысячи гривен для людей с инвалидностью и детей, а также 2 тысячи гривен для всех остальных ВПЛ.
В Париже недавно официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры-2024. В них принимают участие 10 714 спортсменов из 206 стран мира. Что касается программы, то она содержит 32 вида спорта, охватывающих 306 соревнований. По их результатам будет разыграно 329 комплектов медалей. О том, сколько именно потратил Париж на проведение этих соревнований и сколько потенциально столица Франции может заработать, Finance.ua рассказывает в новой статье:
Сколько стоят Олимпийские Игры-2024 в Париже 🏆
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