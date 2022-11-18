День финансов: макрофинансовая помощь от ЕС, новая экономика Украины, убытки критической инфраструктуры — Finance.ua

День финансов: макрофинансовая помощь от ЕС, новая экономика Украины, убытки критической инфраструктуры Сегодня 17:45

В пятницу, 18 ноября, стало известно, когда Украина получит от ЕС 18 млрд евро и что будет изменено в экономике Украины после победы.

«Макрофинансовая помощь+». Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис ожидает одобрения предложения «Макрофинансовой помощи плюс» для Украины Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис ожидает одобрения предложения «Макрофинансовой помощи плюс» для Украины в размере 18 млрд евро в начале декабря, чтобы Еврокомиссия смогла предоставить первый транш на срочные нужды Украины уже в январе.

Новая экономика Украины. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство планирует построить Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство планирует построить новую экономику Украины на восьми факторах. Первым из них является евроинтеграция Украины. Вторым фактором должна стать диджитализация. Другими факторами строительства новой экономики Украины станут оборонно-промышленный комплекс, энергетика, аграрный сектор, IT, строительство и новая инфраструктура.

Украина может стать источником нового глобального развития. В этом В этом уверен Президент Владимир Зеленский . По его словам, когда Украина обновит территориальную целостность и гарантирует надежный мир, она станет источником нового глобального развития. «Украина способна заместить чистой энергией грязное ископаемое топливо из россии», — заявил президент.

Также Зеленский прокомментировал продление «зерновой сделки» . По его словам, благодаря продлению еще на 120 дней Черноморской «зерновой инициативы» в мире спасены десятки миллионов людей от голода.

Ущерб критической инфраструктуре от войны. Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что ущерб критической инфраструктуре Украины от российских ударов с начала войны может превысить 100 миллиардов долларов. В настоящее время дефицит бюджета Украины составляет пять миллиардов долларов в месяц. При этом в следующем году Киев надеется сократить этот показатель до трех миллиардов долларов в месяц.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко призвал украинцев быть готовыми к тому, что отключения электроэнергии в Украине могут затягиваться — они могут продолжаться по 8-10 часов.

К слову, в четверг, 17 ноября 2022 года, в Киеве был зафиксирован рекорд по объему отключений электроэнергии. Систему ограничили более чем на 500 МВт.

monobank запустит стартап в Польше. Владелец Universal Bank Сергей Тигипко, на лицензии которого работает monobank, заявил, что команда украинского необанка запустит Владелец Universal Bank Сергей Тигипко, на лицензии которого работает monobank, заявил, что команда украинского необанка запустит стартап в Польше . «Мы сейчас начинаем создавать такой проект как monobank в Польше. Это уже уникальный продукт», — сказал бизнесмен. Больше подробностей ни он, ни другие соучредители monobank пока не сообщают.

Ставки по депозитам. За последние две недели многие банки пересмотрели свою депозитную политику: сразу 5 банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн снизили доходность вкладов во всех валютах, За последние две недели многие банки пересмотрели свою депозитную политику: сразу 5 банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн снизили доходность вкладов во всех валютах, остальные 5 — повысили

«Зеленая карта» подорожала. МТСБУ с 17 ноября 2022 года МТСБУ с 17 ноября 2022 года повысило тарифы на полисы «Зеленая карта» для выезжающих за границу на 6,9%. Последнее изменение тарифов было 3 октября 2022 в сторону снижения на 5,5%, а перед этим (26 июля) — в сторону повышения на 26,3%.

Сумма замороженных в ЕС активов россии. Европейский Союз Европейский Союз уже заморозил российские активы на общую сумму 68 миллиардов евро. На Бельгию приходится 50 млрд евро из 68 млрд евро. Люксембург занимает второе место с 5,5 млрд евро.

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