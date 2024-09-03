День финансов: кешбэк в «Дія», экспериментальная платформа комуслуг, налоги в октябре — Finance.ua

День финансов: кешбэк в «Дія», экспериментальная платформа комуслуг, налоги в октябре
Во вторник, 3 сентября, Finance.ua рассказывает, какие маленькие бизнесы по состоянию на сегодняшний день открывать наиболее выгодно и почему. Кроме того, дадим несколько важных советов, которые помогут.
Топ-5 вариантов для открытия собственного дела в 2024 году
Как присоединиться в «Дія» к национальному кешбэку. Обновите приложение «Дія» до последней версии и выберите «Национальный кешбэк». В приложении укажите специальную карту, на которую будет ежемесячно поступать кешбэк.
Отсрочка для «ограниченно пригодных» до 25 лет. Верховная Рада приняла за основу проект закона № 11 379д, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет (признанных ограниченно пригодными). «За» проголосовали 295 депутатов.
Платформа коммунальных услуг. Кабинет Министров Украины запустил экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Система автоматизирует процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг.
10 стажировок для карьерного старта этой осенью. Лето позади, начался не только учебный год, но и новый сезон на рынке труда. Получить работу с большими перспективами профессионального и карьерного роста предлагают ведущие украинские и международные компании студентам и кандидатам без опыта работы или с минимальным.
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Как изменятся налоги с октября. С октября 2024 года в Украине планируется ввести широкий пакет налоговых изменений, касающихся бизнеса и физических лиц — наемных работников и ФЛП. Соответствующий законопроект планируется к рассмотрению парламентом уже на этой пленарной неделе — в период с 3 по 5 сентября.
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МВФ начинает миссию для 5-го пересмотра EFF. Международный валютный фонд начинает миссию пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине получить 1,1 млрд долларов нынешней осенью.
Кто может получить бронь от мобилизации в сентябре. Вступивший в силу 18 мая новый закон о мобилизации устанавливает порядок бронирования работников. Также был расширен список профессий, которые могут получить отсрочку.
Система оплаты за безвизовые въезды в ЕС. Европейский Союз планирует к весне 2025 г. ввести в действие систему EES и ETIAS. Это значит, что туристы из безвизовых стран должны будут платить сбор в 7 евро раз в три года за авторизацию своих поездок.
Как украинцы и другие иностранцы стимулируют рост Германии. За последние пять лет поток рабочей силы из Польши, Чехии, Румынии и Украины был значительным, особенно в строительной отрасли. Эти иностранные работники также известны в транспорте и в агентствах временной занятости. В исследовании также упоминается влияние беженцев, отмечается, что 10,1 процента увеличения иностранных работников приходится на граждан Украины.
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