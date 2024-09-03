День финансов: кешбэк в «Дія», экспериментальная платформа комуслуг, налоги в октябре — Finance.ua

День финансов: кешбэк в «Дія», экспериментальная платформа комуслуг, налоги в октябре Сегодня 17:33

Во вторник, 3 сентября, Finance.ua рассказывает, какие маленькие бизнесы по состоянию на сегодняшний день открывать наиболее выгодно и почему. Кроме того, дадим несколько важных советов, которые помогут.

Как присоединиться в «Дія» к национальному кешбэку. Обновите приложение «Дія» до последней версии и выберите «Национальный кешбэк». В приложении укажите специальную карту, на которую будет ежемесячно Обновите приложение «Дія» до последней версии и выберите «Национальный кешбэк». В приложении укажите специальную карту, на которую будет ежемесячно поступать кешбэк.

Отсрочка для «ограниченно пригодных» до 25 лет. Верховная Рада приняла за основу Верховная Рада приняла за основу проект закона № 11 379д, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет (признанных ограниченно пригодными). «За» проголосовали 295 депутатов.

Платформа коммунальных услуг. Кабинет Министров Украины запустил экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом Кабинет Министров Украины запустил экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Система автоматизирует процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг.

10 стажировок для карьерного старта этой осенью. Лето позади, начался не только учебный год, но и новый сезон на рынке труда. Получить Лето позади, начался не только учебный год, но и новый сезон на рынке труда. Получить работу с большими перспективами профессионального и карьерного роста предлагают ведущие украинские и международные компании студентам и кандидатам без опыта работы или с минимальным.

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Какой язык программирования увеличивает шансы получить офер.

Как изменятся налоги с октября. С октября 2024 года в Украине планируется С октября 2024 года в Украине планируется ввести широкий пакет налоговых изменений, касающихся бизнеса и физических лиц — наемных работников и ФЛП. Соответствующий законопроект планируется к рассмотрению парламентом уже на этой пленарной неделе — в период с 3 по 5 сентября.

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Рада провалила голосование по увеличению налогов.

МВФ начинает миссию для 5-го пересмотра EFF. Международный валютный фонд начинает миссию пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Это Международный валютный фонд начинает миссию пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине получить 1,1 млрд долларов нынешней осенью.

Кто может получить бронь от мобилизации в сентябре. Вступивший в силу 18 мая новый закон о мобилизации устанавливает порядок бронирования работников. Также был Вступивший в силу 18 мая новый закон о мобилизации устанавливает порядок бронирования работников. Также был расширен список профессий, которые могут получить отсрочку.

Система оплаты за безвизовые въезды в ЕС. Европейский Союз планирует к весне 2025 г. Европейский Союз планирует к весне 2025 г. ввести в действие систему EES и ETIAS. Это значит, что туристы из безвизовых стран должны будут платить сбор в 7 евро раз в три года за авторизацию своих поездок.

Как украинцы и другие иностранцы стимулируют рост Германии. За последние пять лет поток рабочей силы из Польши, Чехии, Румынии и Украины был значительным, особенно в строительной отрасли. Эти иностранные За последние пять лет поток рабочей силы из Польши, Чехии, Румынии и Украины был значительным, особенно в строительной отрасли. Эти иностранные работники также известны в транспорте и в агентствах временной занятости. В исследовании также упоминается влияние беженцев, отмечается, что 10,1 процента увеличения иностранных работников приходится на граждан Украины.

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