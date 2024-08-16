День финансов: изменения в военном учете, легализация медицинского каннабиса, рейтинг банков по доходам — Finance.ua

День финансов: изменения в военном учете, легализация медицинского каннабиса, рейтинг банков по доходам Сегодня 17:45

В пятницу, 16 августа, в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса, а Кабмин согласовал изменения относительно военного учета.

Изменения относительно военного учета. Кабинет Министров Кабинет Министров принял постановление, которое вводит изменения в военный учет. В частности, парни от 17 до 25 лет должны быть на военном учете без прохождения ВВК.

предоставления отсрочки от мобилизации. Одну из категорий, дающую право на отсрочку, решили разграничить. Кроме того, Кабмин внес изменения в правилаот мобилизации. Одну из категорий, дающую право на отсрочку, решили разграничить.

Система «э-Консул». Правительство Правительство поручило МИДу обеспечить работу информационно-коммуникационной системы «э-Консул». Министерство должно обеспечить ввод в эксплуатацию системы «э-Консул» в пределах уже предусмотренных расходов госбюджета на соответствующий год.

программных продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых применены санкции. Также Кабинет Министров одобрил изменения в закон «О санкциях», которые определяют запрет использования юридическими лицами на территории Украины, в отношении которых применены санкции.

Легализация медицинского каннабиса. Сегодня Сегодня вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Он регулирует его обращение в медицинских и промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Главное изменение, которое вводит закон, — разрешение на использование каннабиса в медицинских целях.

Рейтинг банков по прибылям. Платежеспособные банки Украины за январь-июнь 2024 года Платежеспособные банки Украины за январь-июнь 2024 года получили 79,041 млрд гривен прибыли после налогообложения, что на 18% больше, чем год назад. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 30,648 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк (8,813 млрд гривен), на третьем — государственный Укрэксимбанк — 4,358 млрд гривен.

доходности депозитов. Отметим, что банкиры поставили на паузу снижение

сеть структурных подразделений банков Украины сократилась всего на 23 отделения — до 5085. По данным НБУ, во втором квартале 2024 годаУкраины сократилась всего на 23 отделения — до 5085.

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Отчетность о доходах пользователей. Операторов цифровых платформ (такси, аренда недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг) Операторов цифровых платформ (такси, аренда недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг) планируют обязать собирать информацию о доходах лиц, использующих эти платформы для продажи своих товаров и услуг. Эту информацию нужно будет представлять в Государственную налоговую службу.

Минфин привлек уже $99 млрд. С начала полномасштабной войны Министерство финансов С начала полномасштабной войны Министерство финансов привлекло от международных партнеров около $99 млрд бюджетной поддержки. Эти средства направляются на социальные, гуманитарные и другие приоритетные невоенные расходы государственного бюджета, в частности для выплаты пенсий, социальных пособий, зарплат медикам, учителям и госслужащим.

Украина рассчитывает получить примерно 10,5 миллиарда долларов от международных партнеров до конца года. Глава Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила , чтопримерно 10,5 миллиарда долларов от международных партнеров до конца года.

США предоставят Украине дополнительные пакеты безопасности в ближайшие дни, Кстати,дополнительные пакеты безопасности в ближайшие дни, сообщил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Выплаты пособия по безработице. В Государственной службе занятости В Государственной службе занятости заявили , что Украина после войны может не вернуться к практике в течение года выплачивать средства по безработице, потому что это «роскошь» для страны.

Начало нового учебного года — уже на носу, поэтому украинской молодежи придется распрощаться с летним отдыхом или подработкой, которыми можно было заниматься на каникулах. Чтобы в кармане звенела какая-то копейка, а то и шуршали неплохие бумажные деньги, для студентов есть множество вариантов подработки, где можно совместить учебу и работу:

Членство Украины в Международном уголовном суде. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пакет законопроектов о ратификации Римского устава Международного уголовного суда. Законопроект № 0285 предусматривает ратификацию Украиной положений Римского устава МУС, это будет означать полноценное присоединение Украины к Международному уголовному суду.

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