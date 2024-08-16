День финансов: изменения в военном учете, легализация медицинского каннабиса, рейтинг банков по доходам — Finance.ua

День финансов: изменения в военном учете, легализация медицинского каннабиса, рейтинг банков по доходам
В пятницу, 16 августа, в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса, а Кабмин согласовал изменения относительно военного учета.
Изменения относительно военного учета. Кабинет Министров принял постановление, которое вводит изменения в военный учет. В частности, парни от 17 до 25 лет должны быть на военном учете без прохождения ВВК.
Кроме того, Кабмин внес изменения в правила предоставления отсрочки от мобилизации. Одну из категорий, дающую право на отсрочку, решили разграничить.
Система «э-Консул». Правительство поручило МИДу обеспечить работу информационно-коммуникационной системы «э-Консул». Министерство должно обеспечить ввод в эксплуатацию системы «э-Консул» в пределах уже предусмотренных расходов госбюджета на соответствующий год.
Также Кабинет Министров одобрил изменения в закон «О санкциях», которые определяют запрет использования юридическими лицами на территории Украины программных продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых применены санкции.
Легализация медицинского каннабиса. Сегодня вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Он регулирует его обращение в медицинских и промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Главное изменение, которое вводит закон, — разрешение на использование каннабиса в медицинских целях.
Рейтинг банков по прибылям. Платежеспособные банки Украины за январь-июнь 2024 года получили 79,041 млрд гривен прибыли после налогообложения, что на 18% больше, чем год назад. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 30,648 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк (8,813 млрд гривен), на третьем — государственный Укрэксимбанк — 4,358 млрд гривен.
Отметим, что банкиры поставили на паузу снижение доходности депозитов.
По данным НБУ, во втором квартале 2024 года сеть структурных подразделений банков Украины сократилась всего на 23 отделения — до 5085.
Также Нацбанк проверит владельцев финучреждений на наличие паспортов россии.
Отчетность о доходах пользователей. Операторов цифровых платформ (такси, аренда недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг) планируют обязать собирать информацию о доходах лиц, использующих эти платформы для продажи своих товаров и услуг. Эту информацию нужно будет представлять в Государственную налоговую службу.
Минфин привлек уже $99 млрд. С начала полномасштабной войны Министерство финансов привлекло от международных партнеров около $99 млрд бюджетной поддержки. Эти средства направляются на социальные, гуманитарные и другие приоритетные невоенные расходы государственного бюджета, в частности для выплаты пенсий, социальных пособий, зарплат медикам, учителям и госслужащим.
Глава Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Украина рассчитывает получить примерно 10,5 миллиарда долларов от международных партнеров до конца года.
Кстати, США предоставят Украине дополнительные пакеты безопасности в ближайшие дни, сообщил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.
Выплаты пособия по безработице. В Государственной службе занятости заявили, что Украина после войны может не вернуться к практике в течение года выплачивать средства по безработице, потому что это «роскошь» для страны.
Начало нового учебного года — уже на носу, поэтому украинской молодежи придется распрощаться с летним отдыхом или подработкой, которыми можно было заниматься на каникулах. Чтобы в кармане звенела какая-то копейка, а то и шуршали неплохие бумажные деньги, для студентов есть множество вариантов подработки, где можно совместить учебу и работу:
Где можно совместить учебу с работой: варианты подработки для молодежи 🧐
Членство Украины в Международном уголовном суде. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пакет законопроектов о ратификации Римского устава Международного уголовного суда. Законопроект № 0285 предусматривает ратификацию Украиной положений Римского устава МУС, это будет означать полноценное присоединение Украины к Международному уголовному суду.
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