День финансов: Европарламент признал рф государством-спонсором терроризма, Президент подписал госбюджет на 2023 год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: Европарламент признал рф государством-спонсором терроризма, Президент подписал госбюджет на 2023 год

33
В среду, 23 ноября Киев и вся Украина подверглись ракетным ударам, в результате чего были введены экстренные отключения в Киеве и по всей Украине. Из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве, области и в других городах.
  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киев может ожидать худшая зима со времен Второй мировой.
  • Также эксперт сообщил, что в случае усложнения ситуации с энергоснабжением украинцы должны продумать несколько моментов. В первую очередь речь идет о туалете, воде и пищевых продуктах.
  • Украинцам рассказали, будут ли работать АЗС во время блекаута и что будет с ценой.
Европарламент признал РФ государством-спонсором терроризма.
Европейский парламент во время голосования поддержал резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма. Резолюцию поддержали 575 европарламентариев, 8 были против, 24 воздержались.
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2023 год.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2023 год. Половина средств уйдет на национальную безопасность и оборону. Основные показатели.
Запрет на торговлю и транспортировку российской нефти. Соединенные Штаты ввели запрет на операции, связанные с нефтью российского происхождения, для физических и юридических лиц США, где бы они ни находились. Министр финансов США по согласованию с государственным секретарем США определили, что запреты применяются к таким категориям услуг, которые касаются морской транспортировки сырой нефти происхождения из российской федерации.
Денежные компенсации от россии. В Министерстве юстиции Украины объяснили, когда ориентированно начнутся выплаты компенсаций гражданам и бизнесу за счет конфискованных активов россии. Для этого создадут международный реестр ущерба, нанесенного стране во время войны.
Микрокредиты более чем на 4 млрд гривен. Более чем втрое возросло количество выданных микрокредитов в III квартале 2022 года. За этот период было оформлено 1,154 млн сделок на сумму 4,29 млрд грн.
Сумма начисленного пособия по безработице. На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину по состоянию на конец ноября около 5 миллионов человек потеряли работу.
Центр занятости напомнил о возможности узнать сумму пособия по безработице, которую вам начислили.
Кстати, портал Finance.ua к Черной пятнице подготовил для наших читателей праздничные промокоды. Участвуйте в акции и зарабатывайте больше с Finance.ua.

Хочу воспользоваться🧐

Также мы расскажем:

Чому чорна картка monobank особливо «небезпечна» саме у «Чорну п’ятницю» 💳

День финансов: Европарламент признал рф государством-спонсором терроризма, Президент подписал госбюджет на 2023 год
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.