День финансов: Европарламент признал рф государством-спонсором терроризма, Президент подписал госбюджет на 2023 год — Finance.ua

День финансов: Европарламент признал рф государством-спонсором терроризма, Президент подписал госбюджет на 2023 год Сегодня 17:45

В среду, 23 ноября Киев и вся Украина подверглись ракетным ударам, в результате чего были введены экстренные отключения в Киеве и по всей Украине. Из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве, области и в других городах.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киев может ожидать худшая зима со времен Второй мировой.

Также эксперт сообщил, что в случае усложнения ситуации с энергоснабжением украинцы должны продумать несколько моментов. В первую очередь речь идет о туалете, воде и пищевых продуктах.

Украинцам рассказали, будут ли работать АЗС во время блекаута и что будет с ценой.

Европарламент признал РФ государством-спонсором терроризма.

Европейский парламент во время голосования поддержал резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма. Резолюцию поддержали 575 европарламентариев, 8 были против, 24 воздержались.

Зеленский подписал закон о госбюджете на 2023 год.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2023 год. Половина средств уйдет на национальную безопасность и оборону. Основные показатели.

Запрет на торговлю и транспортировку российской нефти. Соединенные Штаты Соединенные Штаты ввели запрет на операции, связанные с нефтью российского происхождения, для физических и юридических лиц США, где бы они ни находились. Министр финансов США по согласованию с государственным секретарем США определили, что запреты применяются к таким категориям услуг, которые касаются морской транспортировки сырой нефти происхождения из российской федерации.

Денежные компенсации от россии. В Министерстве юстиции Украины В Министерстве юстиции Украины объяснили , когда ориентированно начнутся выплаты компенсаций гражданам и бизнесу за счет конфискованных активов россии. Для этого создадут международный реестр ущерба, нанесенного стране во время войны.

Микрокредиты более чем на 4 млрд гривен. Более чем втрое возросло количество Более чем втрое возросло количество выданных микрокредитов в III квартале 2022 года. За этот период было оформлено 1,154 млн сделок на сумму 4,29 млрд грн.

Сумма начисленного пособия по безработице. На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину по состоянию на конец ноября около 5 миллионов человек потеряли работу.

Центр занятости напомнил о возможности узнать сумму пособия по безработице, которую вам начислили.

Кстати, портал Finance.ua к Черной пятнице подготовил для наших читателей праздничные промокоды. Участвуйте в акции и зарабатывайте больше с Finance.ua.

Также мы расскажем:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.