Блекаут в Украине: три момента, о которых стоит позаботиться — Finance.ua

Блекаут в Украине: три момента, о которых стоит позаботиться Сегодня 15:00 — Энергетика

При усложнении ситуации с энергоснабжением украинцы должны продумать несколько моментов. В первую очередь речь идет о туалете, воде и пищевых продуктах.

Об этом сообщил председатель правления Ассоциации «Нефть и Газ Украины», эксперт по энергетике Андрей Закревский в эфире 1+1.

«Туалеты в первую очередь надо уже сейчас думать... Брать пакет и ходить на ведро — что же делать. Второй момент — вода, постоянно иметь водичку. И еще — еда: покупайте консервы только те, которые не надо варить, а только разогревать», — сказал он.

Эксперт советует подготовить выгребные ямы у дома и купить извести, чтобы присыпать все это. Еще Закревский, чтобы подбодрить украинцев, посоветовал представить, что мы «в походе к нашей победе».

В свою очередь, инструктор по выживанию и адаптации в экстремальных условиях Глеб Скоробогатов объяснил, как сохранить тепло в своей кровати и превратить снег в питьевую воду.

Для превращения снега в безопасную для здоровья воду нужен электролит — получайной ложки соды и соли и столовую ложку сахара на литр воды. Также талую воду можно пропустить через обычный кофейный фильтр.

Скоробогатов советует «окружить» кровать фольгой, прикрепив ее на стенах, можно даже под кровать положить этот материал. Так можно будет сберечь тепло собственного тела. Если вы греетесь с помощью емкостей с горячей водой, в нее можно добавить соли — так она будет сохранять долго тепло.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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