Украинцы за квартал взяли микрокредитов более чем на 4 млрд гривен — Finance.ua

Украинцы за квартал взяли микрокредитов более чем на 4 млрд гривен Сегодня 10:02 — Кредит&Депозит

Украинцы за квартал взяли микрокредитов более чем на 4 млрд гривен

Более чем втрое возросло количество выданных микрокредитов в ІІІ квартале 2022 года. За этот период было оформлено 1,154 млн сделок на сумму 4,29 млрд грн.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные НБУ.

В целом за 9 месяцев текущего года количество выданных кредитов почти в 3 раза меньше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Также в 3 раза возросла и сумма кредитов, выданных с июля по сентябрь — до 4,29 млрд грн. Для сравнения, во втором квартале общий размер микрокредитов, взятых украинцами, составил 1,36 млрд грн. Однако эта сумма все еще в 4 раза меньше, чем в прошлом году.

Средняя сумма микрокредита за 9 месяцев 2022 года увеличилась на 2% к соответствующему периоду в прошлом году и составляет 4539 грн. В основном это произошло из-за того, что в начале 2022 года была зафиксирована наибольшая сумма микрокредитов за последние пять лет — она достигла 5079 грн.

Задолженность по микрокредитам продолжает сокращаться. В целом, с начала года она сократилась на 1,9 млрд грн — на 14% — и сейчас составляет 11 млрд грн.

Справка Finance.ua:

по Закону Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», финансовым учреждениям на время военного положения и 6 месяцев после его окончания запрещено взимать задолженность с военнослужащих и беспокоить их родственников;

и беспокоить их родственников; этот запрет касается не только банковских учреждений, но и всех кредитных организаций, в том числе МФО, ломбардов, кредитных союзов и т.п. Более подробно об этом рассказывали здесь.



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