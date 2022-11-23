Украинцы за квартал взяли микрокредитов более чем на 4 млрд гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы за квартал взяли микрокредитов более чем на 4 млрд гривен

Кредит&Депозит
34
Украинцы за квартал взяли микрокредитов более чем на 4 млрд гривен
Украинцы за квартал взяли микрокредитов более чем на 4 млрд гривен
Более чем втрое возросло количество выданных микрокредитов в ІІІ квартале 2022 года. За этот период было оформлено 1,154 млн сделок на сумму 4,29 млрд грн.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные НБУ.
В целом за 9 месяцев текущего года количество выданных кредитов почти в 3 раза меньше, чем за соответствующий период в прошлом году.
Украинцы за квартал взяли микрокредитов более чем на 4 млрд гривен
Также в 3 раза возросла и сумма кредитов, выданных с июля по сентябрь — до 4,29 млрд грн. Для сравнения, во втором квартале общий размер микрокредитов, взятых украинцами, составил 1,36 млрд грн. Однако эта сумма все еще в 4 раза меньше, чем в прошлом году.
Украинцы за квартал взяли микрокредитов более чем на 4 млрд гривен
Средняя сумма микрокредита за 9 месяцев 2022 года увеличилась на 2% к соответствующему периоду в прошлом году и составляет 4539 грн. В основном это произошло из-за того, что в начале 2022 года была зафиксирована наибольшая сумма микрокредитов за последние пять лет — она достигла 5079 грн.
Задолженность по микрокредитам продолжает сокращаться. В целом, с начала года она сократилась на 1,9 млрд грн — на 14% — и сейчас составляет 11 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • по Закону Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», финансовым учреждениям на время военного положения и 6 месяцев после его окончания запрещено взимать задолженность с военнослужащих и беспокоить их родственников;
  • этот запрет касается не только банковских учреждений, но и всех кредитных организаций, в том числе МФО, ломбардов, кредитных союзов и т.п. Более подробно об этом рассказывали здесь.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Получить деньги быстро 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.