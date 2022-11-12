Як діяти військовослужбовцю, якщо вимагають погасити кредит — Finance.ua

Як діяти військовослужбовцю, якщо вимагають погасити кредит Сьогодні 23:38 — Кредит&Депозит

Як діяти військовослужбовцю, якщо вимагають погасити кредит

За Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей», фінансовим установам на час воєнного стану та 6 місяців після його закінчення заборонено стягувати заборгованість з військовослужбовців та турбувати їх родичів.

Про це повідомляє Координаційний центр з надання правової допомоги.

Ця заборона стосуються не тільки банківських установ, але й усіх кредитних організацій, у тому числі, МФО, ломбардів, кредитних спілок, лізингових компаній та інших юридичних осіб та фізичних осіб, які надають фінансові послуги.

Військовослужбовці мають право на звільнення від сплати:

відсотків за користування кредитом;

штрафів, пені, страхових виплат.

Як діяти військовослужбовцю, якщо вимагають погасити кредит

Надати банку або іншій кредитній організації документи, які підтверджують, що він має право на пільги, тобто має належність до захищеної категорії.

Документи, які підтверджують належність до категорії захищених осіб:

військовий квиток зі службовими відмітками у відповідних розділах (окрім розділу «Зброя»);

посвідчення учасника бойових дій;

довідка про проходження військової служби за контрактом, яку можна отримати безпосередньо у військовій частині (форма 5);

для резервістів — витяг із наказу або довідка про зарахування до військової частини, обидва документа можна отримати в своїй військовій частині;

посвідчення інваліда війни;

для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли — посвідчення члена сім’ї загиблого;

для осіб, які перебувають у полоні, осіб з якими втрачено зв’язок, осіб зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти — це має бути інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного бюро.

Надалі кредитор зобов’язаний перерахувати суму кредиту з урахуванням того факту, що деякий час відсотки нараховувалися незаконно. Актуальну суму повідомляють клієнту будь-яким погодженим способом.

Всі кошти, які сплатив військовослужбовець за користування кредитом (відсотки, штрафи та пеня) — підлягають обов’язковому поверненню.

Якщо ви втратили належність до захищеної категорії — зобов’язані повідомити про це кредитодавця протягом 30 календарних днів з дня втрати належності.

Якщо фінансова установа порушує ваші права, напишіть скаргу на ім’я керівника такої установи з переліком порушень. Якщо це не допомогло, зверніться до Національного банку України тел. 080 505 240.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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