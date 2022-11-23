В Киеве вводят экстренные отключения света — Finance.ua

В Киеве вводят экстренные отключения света
В Киеве по указаниям «Укрэнерго» применены экстренные отключения, поэтому графики отключений временно не работают.
Об этом сообщили в компании Yasno.
«В Киеве по указаниям НЭК Укрэнерго применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована», — говорится в сообщении.
В КГГА также напомнили, что при отключении света электросирены не работают.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о попадании в один из инфраструктурных объектов столицы во время ракетной атаки россии 23 ноября.
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