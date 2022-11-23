Черная пятница с Finance.ua: воспользуйтесь праздничными промокодами и заработайте больше на депозите — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Черная пятница с Finance.ua: воспользуйтесь праздничными промокодами и заработайте больше на депозите

59
Черная пятница с Finance.ua: воспользуйтесь праздничными промокодами и заработайте больше на депозите
Портал Finance.ua, при поддержке партнеров с сайта Минфин, в этом году к Черной пятнице подготовил для наших читателей праздничные промокоды.
Они разрешают зарабатывать еще больше на депозитах!
Условия для участия в акции:
  • оставьте заявку на оформление депозита с 23 по 25 ноября по этой ссылке, добавив промокод на соответствующую сумму;
  • откройте депозит в выбранном банке в течение 30 дней после заполнения заявки;
  • получите стандартный бонус к депозиту, а также бонус по промокоду;
  • минимальная сумма депозита — 50 тыс. грн.
Расширенная версия с условиями.
В акции принимают участие депозиты банков:
  • Юнекс, Глобус, ПУМБ с промокодом 1QHGXGX по 500 грн;
  • Кредит Днепр с промокодом 3880ID7 на 300 грн.
Участвуйте в акции и зарабатывайте больше с Finance.ua.

Хочу воспользоваться 🧐

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.