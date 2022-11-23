Черная пятница с Finance.ua: воспользуйтесь праздничными промокодами и заработайте больше на депозите — Finance.ua

Черная пятница с Finance.ua: воспользуйтесь праздничными промокодами и заработайте больше на депозите Сегодня 11:10

Портал Finance.ua, при поддержке партнеров с сайта Минфин, в этом году к Черной пятнице подготовил для наших читателей праздничные промокоды.

Они разрешают зарабатывать еще больше на депозитах!

Условия для участия в акции:

оставьте заявку на оформление депозита с 23 по 25 ноября по этой ссылке, добавив промокод на соответствующую сумму;

откройте депозит в выбранном банке в течение 30 дней после заполнения заявки;

получите стандартный бонус к депозиту, а также бонус по промокоду;

минимальная сумма депозита — 50 тыс. грн.

В акции принимают участие депозиты банков:

Юнекс, Глобус, ПУМБ с промокодом 1QHGXGX по 500 грн;

Кредит Днепр с промокодом 3880ID7 на 300 грн.

Участвуйте в акции и зарабатывайте больше с Finance.ua.

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