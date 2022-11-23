Сумма начисленного пособия по безработице: как ее узнать — Finance.ua

Сумма начисленного пособия по безработице: как ее узнать
На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину по состоянию на конец ноября около 5 миллионов человек потеряли работу. Как отмечает НБУ, рынок труда понес тяжелые потери. Разрушение предприятий и оккупация территорий привели к росту безработицы.
В то же время миграция людей в другие страны обусловила уменьшение спроса на товары и услуги в Украине. В результате падения доходов большое количество предприятий снизили зарплаты, а остальные преимущественно отказались от планов по их повышению.
Житомирский центр занятости напомнит о возможности узнать сумму пособия по безработице, которую вам начислили.
Как это сделать:
- посмотреть в персональном кабинете (Инструкция по созданию персонального кабинета по ссылке https://www.dcz.gov.ua/storinka/reyestraciya-kabinetu).
- Обратите внимание, что для того чтобы получить полный доступ к возможностям персонального кабинета, нужно предоставить вашему карьерному советнику указанный электронный адрес, логин и пароль. После внесения их в систему будете иметь возможность пользоваться всеми функциями;
- спросить у личного карьерного советника;
- позвонить на «горячую» линию центра занятости (филиала), где вы обслуживаетесь (контакты https://cutt.ly/VAdXKSb ), или областного центра занятости.
Справка Finance.ua:
- Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время польско-украинского экономического форума отметила, что из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек, что существенно повлияло на рост уровня безработицы;
- 21 апреля в Украине был принят закон, упростивший процедуру получения статуса безработного и назначения пособия по безработице во время войны.
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