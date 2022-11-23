Запрет на торговлю и транспортировку российской нефти: Ермак раскрыл содержание новых санкций США — Finance.ua
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Запрет на торговлю и транспортировку российской нефти: Ермак раскрыл содержание новых санкций США

Казна и Политика
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Запрет на торговлю и транспортировку российской нефти: Ермак раскрыл содержание новых санкций США
Запрет на торговлю и транспортировку российской нефти: Ермак раскрыл содержание новых санкций США
Соединенные Штаты ввели запрет на операции, связанные с нефтью российского происхождения, для физических и юридических лиц США, где бы они ни находились.
Об этом на своем Telegram-канале написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обнародовало Решение о внедрении политики ограничения максимальной цены на российскую сырую нефть», — отметил он.
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По словам чиновника, согласно решению, министр финансов США по согласованию с государственным секретарем США, определили, что запреты применяются к таким категориям услуг, которые касаются морской транспортировки сырой нефти происхождения из российской федерации:
  • торговые/товарные брокерские операции;
  • финансирование;
  • транспортировка;
  • страхование, включая перестрахование;
  • регистрация судов;
  • таможенные брокерские сервисы.
В связи с этим вводится запрет (за исключением исключений, предусмотренных законом или генеральными лицензиями или другим видом разрешения со стороны OFAC) на экспорт, реэкспорт, продажу или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов, или физическим или юридическим лицом США, где бы оно не находилось, какой-либо из упомянутых услуг любому лицу, находящемуся в российской федерации.
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Также запрещены любые операции, связанные с разгрузкой сырой нефти, добытой в россии, за исключением разгрузки сырой нефти, необходимой для решения упомянутых аварийных ситуаций на судне.
Кроме того, запрещены какие-либо операции, связанные с продажей сырой нефти происхождения из российской федерации, добавил Ермак.

Справка Finance.ua:

  • межведомственная рабочая группа по реализации государственной санкционной политики подготовила и передала в СНБО новый пакет санкций, который содержит ограничения против 3000 физических и юридических лиц, причастных к войне в Украине;
  • США объявили о введении санкций против более четырех десятков физических и юридических лиц, обеспечивающих работу нелегальных схем поставок технологий для российского ВПК;
  • Канада объявила о дополнительных санкциях против белорусских компаний и чиновников режима Александра Лукашенко за поддержку войны россии в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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