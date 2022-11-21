США призывают союзников усилить контроль за соблюдением санкций против россии — WSJ Сегодня 20:47 — Мир

США призывают союзников усилить контроль за соблюдением санкций против россии — WSJ

Официальные лица США проводят дипломатические переговоры, чтобы заставить основных партнеров россии ввести санкции и торговый контроль, поскольку экспорт в страну резко возрос.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

США и их союзники заявили о первых успехах в своей кампании международного давления, которая нарушила цепочки поставок вооруженных сил россии и привела к резкому спаду ее экономики. Но, по словам высокопоставленных западных чиновников, так называемые лазейки в санкциях и слабое обеспечение их соблюдения способствуют экономике россии и потенциально продолжают войну в Украине.

«Мы хотим избежать обхода как внутри Европы, так и с третьими странами», — заявила комиссар Европейской комиссии по финансовым услугам Мэйрид МакГиннес, чей офис курирует политику санкций ЕС. Она добавила, что офис изучает европейские таможенные данные, чтобы исключить случаи уклонения от уплаты налогов.

Чтобы усилить ограничения, установленные западными странами, США направляют в иностранные столицы высокопоставленных должностных лиц, их миссия: делиться разведданными о схемах уклонения от санкций, тихо угрожать властям и фирмам, которые сопротивляются, карательными мерами и собирать информацию о сетях, подозреваемых в доставке грузов в россию, говорят источники.

Читайте также Венгрия лжет о неэффективности санкций против россии. МИД озвучил истинные факты

Министр финансов Джанет Йеллен обратилась к своим коллегам по «Большой двадцатке» на Бали на прошлой неделе. Ранее в этом месяце заместитель министра финансов Уолли Адейемо посетил Брюссель, Лондон и Париж. Элизабет Розенберг, помощник госсекретаря по финансированию терроризма и финансовых преступлений, недавно побывала в Японии с той же миссией. «Есть публичные сообщения о том, что россия активно отмывает деньги в арабском мире, — заявила Розенберг на конференции Союза арабских банков в конце прошлого месяца. — Мы все заинтересованы в предотвращении, расследовании и устранении».

Данные о торговле за второй квартал показывают, что экспорт в россию многих крупнейших экономик мира сократился более чем на 50% после введенных в конце февраля санкций. Но экспорт из многих стран, включая традиционных союзников США, возобновляется, согласно анализу торговых данных, проведенному WSJ.

Так, экспорт из Южной Кореи и Японии остается ниже досанкционного уровня, но восстановил почти треть своих первоначальных потерь. ЕС также компенсировал некоторые из первоначальных спадов торговли. Западные официальные лица и некоторые чиновники обеспокоены тем, что банки в Австрии, Чехии и Швейцарии относятся к обеспечению соблюдения санкций снисходительно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.