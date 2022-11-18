Венгрия лжет о неэффективности санкций против россии. МИД озвучил истинные факты — Finance.ua
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Венгрия лжет о неэффективности санкций против россии. МИД озвучил истинные факты

Фондовый рынок
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В Венгрии заявили о том, что санкции против россии якобы неэффективны. На самом же деле экономика врага откатилась на тридцать лет назад.
Об этом пишет в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

Венгрия размывает усилия ЕС

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что ЕС якобы избрал «худший из возможных ответов» россии после того, как она ворвалась на территорию Украины. По словам министра, экономика союза якобы «движется к рецессиям», а экономика страны оккупанта не пострадала.
Сиярто призвал лидеров ЕС, выступавших за введение санкций против россии, «выйти и сказать, что они довели европейскую экономику до рецессии», и уйти в отставку.
«Это была бы нормальная реакция тех, кто нанес урон Европе, введя санкции», — добавляет министр.

Реакция МИД Украины и истинные факты

Николенко озвучил цифры, предоставляемые Советом Европейского союза, Всемирным банком и Международным валютным фондом.
И вот что мы видим по россии:
  • падение ВВП от 5,5 до 9%;
  • уменьшение объемов торговли товарами и услугами на 30–35%;
  • сокращение экспорта нефти в ЕС на 90% до конца года;
  • выход почти 1000 иностранных компаний, составлявших 40% ВВП;
  • инфляция на уровне 22%;
  • невозможность импортировать технологии и комплектующие;
  • стремительное сокращение производства;
  • обесценение рынка капитала.
По словам Николенко, российская экономика откатилась на тридцать лет назад, а Будапешт тем временем пытается умышленно приуменьшить эффективность санкций.
«Так кому следует уходить в отставку: тем, кто защищает мир и безопасность в Европе, или тем, кто размывает усилия ЕС по противодействию агрессии россии?» — добавляет Николенко.
По материалам:
РБК-Україна
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