Новая Зеландия расширила санкции против россии и беларуси: в списке — дочери путина и глава Центробанка рф
Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении 22 российских и белорусских граждан и ряда российских предприятий нефтегазового и сталелитейного сектора.
Об этом говорится в заявлении главы МИД Новой Зеландии Нанаи Махуты.
«Новая Зеландия впервые выступила против власть имущих и богачей россии, введя санкции против политической и экономической элиты в марте этого года, после чего в мае и сентябре были введены дальнейшие санкции», — пояснила Махута.
«Дальнейшие санкции сейчас направлены против 22 членов элиты, оказывающих поддержку незаконному вторжению в Украину и вознагражденных за свою лояльность богатством и влиянием».
россия полагается на постоянную поддержку тех, кто имеет власть и влияние, поскольку она продолжает свое незаконное и неоправданное вторжение в Украину", — подчеркнула Махута.
Под санкции попали дочери путина — Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, жена и дети пресс-секретаря путина Дмитрия Пескова (уже под санкциями), глава Центробанка россии Эльвира Набиуллина, а также жена и сын президента беларуси Александра Лукашенко (уже под санкциями).
«Также под санкции попали четыре юридических лица, имеющих экономическое или стратегическое значение для россии в нефтегазовой, сталелитейной и транспортной отраслях, а также в системах радиолокационного и электронного оборудования», — добавили в правительстве.
«Сегодняшние санкции продолжают демонстрировать наше четкое осуждение угроз суверенитету Украины и человеческих жертв этой незаконной войны», — отмечает Нанайя Махута.
В целом Новая Зеландия уже ввела санкции против более 1200 физических и юридических лиц, а также ввела торговые мероприятия, которые привели к значительному сокращению двусторонней торговли в россии.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью