Денежные компенсации от россии: в Минюсте объяснили, когда Украина получит выплаты — Finance.ua

Денежные компенсации от россии: в Минюсте объяснили, когда Украина получит выплаты Сегодня 11:00 — Казна и Политика

В Министерстве юстиции Украины объяснили, когда ориентировочно начнутся выплаты компенсаций гражданам и бизнесу за счет конфискованных активов россии. Для этого создадут международный реестр ущерба, нанесенного стране во время войны.

Об этом рассказала заместитель главы ведомства Ирина Мудрая во время эфира телемарафона «Единые новости», пишут economics.novyny.

Отмечается, что для получения финансовой компенсации от россии продолжается активная работа по трем основным направлениям. Источником выплат будут как суверенные, так и частные активы рф.

Первое направление связано с исполнением резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Минюстом инициировано создание международного реестра ущерба, который станет документальным подтверждением потерь или повреждений, причиненных войной, для дальнейших компенсаций. Украина ведет переговоры со странами Европейского Союза по поводу финансирования такой инициативы.

Второе направление касается создания многостороннего международного договора. Этот документ создаст условия для перехода российских активов в компенсационный фонд. На основании договора будет создана специальная комиссия.

Третье направление — это работа с государствами, которые могут стать потенциальными участниками договора.

Сроки

Все эти три направления позволят Украине получить от россии выплаты. Ратификация компенсационного договора займет минимум один год, после чего украинцы смогут получить компенсации.

«Процесс создания международного реестра ущерба — это первый шаг к созданию компенсационного механизма — начался. Наше видение — в течение полугода этот реестр должен заработать», — отметила представитель Минюста.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.