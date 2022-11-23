Из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве – Кличко — Finance.ua

Из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве.
Об этом он написал в Telegram.
«Специалисты «Киевводоканала» работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить. Просим, на всякий случай, запастись водой.
Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в столице", — подчеркнул он.
Напомним:
Из-за российских обстрелов диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» применил аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины.
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