Из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве – Кличко — Finance.ua

Из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве – Кличко Сегодня 15:34

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве.

Об этом он написал в Telegram.

«Специалисты «Киевводоканала» работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить. Просим, ​​на всякий случай, запастись водой.

Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в столице", — подчеркнул он.

Напомним:

Из-за российских обстрелов диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» применил аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины.

Економічна Правда По материалам:

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