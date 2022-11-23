Европарламент признал рф государством-спонсором терроризма — Finance.ua
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Европарламент признал рф государством-спонсором терроризма

Казна и Политика
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Европарламент признал рф государством-спонсором терроризма
Европарламент признал рф государством-спонсором терроризма
Европейский парламент во время голосования поддержал резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма.
Резолюцию поддержали 575 европарламентариев, 8 были против, 24 воздержались, передает Европейская правда.
В документе Европарламент признал, что россия совершает «невыборочные атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру» в Украине, в результате чего погибли тысячи человек.
На оккупированных территориях агрессоры проводят «казни без суда и следствия, совершают похищение, насилие, пытки и другие зверства», сказано в резолюции. Были также упомянуты массовые убийства в Буче, Ирпене, Изюме и Лимане, а также нападения на мариупольский театр и железнодорожный вокзал Краматорска.
Авторы проекта также подсчитали, что россия нарушает принципы Устава ООН, повлекла за собой гуманитарный кризис в Мариуполе и разрушила 95% города, перекрывает доступ украинцев к газу, электроэнергии, воде и интернету, а также к основным товарам и услугам.
«Европарламент отмечает, что целенаправленные нападения и зверства, осуществляемые российской федерацией против гражданского населения Украины, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права составляют акты террора против украинского населения и военные преступления; выражает свое безоговорочное возмущение и осуждает эти нападения и зверства и другие акты, которые россия совершает для достижения своих деструктивных политических целей в Украине и на территории других стран; в свете вышесказанного признает россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма», — говорится в тексте резолюции.
В связи с этим Европарламент призвал ЕС и его государства-члены разработать правовую базу для определения государств как спонсоров терроризма и государств, использующих средства терроризма, что повлечет за собой ряд существенных ограничительных мер против этих стран и будет иметь глубокие ограничительные последствия для отношений ЕС с этими странами.
Также Европарламент призывает Совет ЕС впоследствии рассмотреть вопрос о внесении российской федерации в такой список государств-спонсоров терроризма ЕС, а партнеров ЕС — принять аналогичные меры.
Кроме того, евродепутаты призвали ЕС и его государства-члены принять меры по инициированию всеобъемлющей международной изоляции рф, в том числе по членству россии в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН, и воздержаться от проведения каких-либо официальных мероприятий на территории российской федерации.
Также, учитывая эскалацию российских ударов по гражданской инфраструктуре Украины, Европарламент призвал ЕС ускорить работу над девятым пакетом санкций против рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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