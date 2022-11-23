Украинцам рассказали, будут ли работать АЗС во время блэкаута и что будет с ценой — Finance.ua
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Украинцам рассказали, будут ли работать АЗС во время блэкаута и что будет с ценой

Энергетика
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На фоне продолжающейся российской агрессии украинские АЗС готовятся к полному блэкауту. АЗС будут работать на генераторах, что, несомненно, скажется на стоимости топлива.
Об этом, как сообщает НВ Бизнес, заявил СЕО группы компаний ОККО Василий Даниляк, отметив при этом рост цены на горючее неизбежен, поскольку генераторы потребляют много топлива.
«К концу года во всех регионах уже на 375 АЗК будут генераторы. Конечно, это скажется на стоимости. У нас есть разные генераторы — 50 кВт и 100 кВт — они довольно много потребляют горючего», — отменил Даниляк.
Эксперт также отметил, что на стоимость горючего будет влиять спрос.
«Будет зависеть, сколько заправка будет продавать, будут ли ездить люди. Будет хорошая реализация — это не сильно повлияет на цену. Другое дело, если реализация будет невелика. Объект все равно должен работать. Еще старлинки нужно будет снабжать», — отметил Даниляк.

Справка Finance.ua:

В Киеве по указаниям «Укрэнерго» применены экстренные отключения, поэтому графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована.
По материалам:
УНІАН
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