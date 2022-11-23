Екстренні відключення у Києві та по Україні: список міст — Finance.ua

Екстренні відключення у Києві та по Україні: список міст Сьогодні 14:37 — Енергетика

Екстренні відключення у Києві та по Україні: список міст

У Києві за вказівками «Укренерго» застосовані екстрені відключення, тому графіки відключень тимчасово не працюють.

Про це повідомили в компанії Yasno.

«В Києві за вказівками НЕК Укренерго застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано», — йдеться у повідомленні.

В КМДА також нагадали, що під час відключення світла електросирени не працюють.

Київ

Згідно з повідомленням міського голови Віталія Кличка, у деяких районах Києва повністю зникло світло.

«Енергетики повідомляють про екстрені вимкнення», — пише Кличко.

Харків

Містяни повідомляли про перебої зі світлом в різних районах міста. Пізніше речниця «Харківобленерго» підтвердила інформацію про аварійні відключення у Харкові та області.

Львів

Як відзначив міський голова Андрій Садовий, наразі усе місто залишилось без світла. Також можливі перебої з водопостачанням. У Львові припинили курсувати трамваї й тролейбуси.

«Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу опалення і води. Переходимо на роботу дизель-генераторів», — пише Садовий.

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