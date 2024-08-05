День финансов: что такое bad bank, новый порядок мобилизации без ТЦК, индекс Биг Мака — Finance.ua

День финансов: что такое bad bank, новый порядок мобилизации без ТЦК, индекс Биг Мака Сегодня 17:45

В понедельник, 5 августа, мы исследовали, как повышение налогов ударит по ценам и что такое bad bank, по мнению Гетманцева.

«е-Карта». Министерство по делам ветеранов Украины Министерство по делам ветеранов Украины запустило е-Карту вакансий государственной службы и органов местного самоуправления для ветеранов и ветеранок.

Новый порядок мобилизации без ТЦК. Генштаб намерен изменить Генштаб намерен изменить правила мобилизации. Цель — дать возможность добровольцам избрать конкретную воинскую часть и с ее согласия мобилизоваться на избранную должность без участия ТЦК (но не по контракту). Чтобы это заработало, должны внести изменения в постановление Кабмина № 560 о регуляции вопроса мобилизации и призыва.

В комитете Рады поддержали законопроект о запрете мобилизовать мужчин до 25 лет.

Индекс Биг Мака. Украинская гривна сейчас на восьмом месте среди самых недооцененных валют мира. Она Украинская гривна сейчас на восьмом месте среди самых недооцененных валют мира. Она недооценена по отношению к доллару на 49,5%.

Украина получила от США около 4 миллиардов долларов гранта. Украина получила 3,9 млрд Украина получила 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Об этом в Тelegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Чего ждать от курса в августе 2024 года. В июле украинцы В июле украинцы купили наличную валюту на 2,356 млрд долларов, это на 281 млн долларов. больше показателя июня. Объем покупки безналичной валюты в прошлом месяце составил 419 млн долларов. В целом же с начала 2024 года чистая покупка валюты населением составляла 6,355 млрд долларов.

Глава НБУ рассказал, что будет с экономикой Украины.

Люди всегда стремились к легким деньгам. Этой особенностью человеческой психологии хорошо пользуются авторы «финансовых пирамид» (они же — «схема Понци». — Ред.), которые завлекают в свои сети доверчивых и наивных людей, обычно не обладающих азами финансовой грамотности. О современных «схемах Понци» Finance.ua расскажет на примерах в этой статье.

Три клона приложения Резерв+. Министерство обороны Украины выявило три подделки веб-приложения Резерв+. Об этом Министерство обороны Украины выявило три подделки веб-приложения Резерв+. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровым трансформациям Екатерина Черногоренко.

Кстати, F-16 — это самая горячая тема с начала полномасштабного вторжения и они наконец-то в Украине. Правда ли, что F-16 что-то кардинально изменят? Как будут использоваться F-16? Почему F-16 считается флагманом военной авиации, сколько стоят и чем F-16 лучше Миг-29: 👇

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.