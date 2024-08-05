День финансов: что такое bad bank, новый порядок мобилизации без ТЦК, индекс Биг Мака — Finance.ua

День финансов: что такое bad bank, новый порядок мобилизации без ТЦК, индекс Биг Мака
В понедельник, 5 августа, мы исследовали, как повышение налогов ударит по ценам и что такое bad bank, по мнению Гетманцева.
«е-Карта». Министерство по делам ветеранов Украины запустило е-Карту вакансий государственной службы и органов местного самоуправления для ветеранов и ветеранок.
Новый порядок мобилизации без ТЦК. Генштаб намерен изменить правила мобилизации. Цель — дать возможность добровольцам избрать конкретную воинскую часть и с ее согласия мобилизоваться на избранную должность без участия ТЦК (но не по контракту). Чтобы это заработало, должны внести изменения в постановление Кабмина № 560 о регуляции вопроса мобилизации и призыва.
- В комитете Рады поддержали законопроект о запрете мобилизовать мужчин до 25 лет.
Индекс Биг Мака. Украинская гривна сейчас на восьмом месте среди самых недооцененных валют мира. Она недооценена по отношению к доллару на 49,5%.
Украина получила от США около 4 миллиардов долларов гранта. Украина получила 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Об этом в Тelegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Чего ждать от курса в августе 2024 года. В июле украинцы купили наличную валюту на 2,356 млрд долларов, это на 281 млн долларов. больше показателя июня. Объем покупки безналичной валюты в прошлом месяце составил 419 млн долларов. В целом же с начала 2024 года чистая покупка валюты населением составляла 6,355 млрд долларов.
- Глава НБУ рассказал, что будет с экономикой Украины.
Люди всегда стремились к легким деньгам. Этой особенностью человеческой психологии хорошо пользуются авторы «финансовых пирамид» (они же — «схема Понци». — Ред.), которые завлекают в свои сети доверчивых и наивных людей, обычно не обладающих азами финансовой грамотности. О современных «схемах Понци» Finance.ua расскажет на примерах в этой статье.
«Криптовнуки МММ», или примеры с известными финансовыми пирамидами современности
Три клона приложения Резерв+. Министерство обороны Украины выявило три подделки веб-приложения Резерв+. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровым трансформациям Екатерина Черногоренко.
Кстати, F-16 — это самая горячая тема с начала полномасштабного вторжения и они наконец-то в Украине. Правда ли, что F-16 что-то кардинально изменят? Как будут использоваться F-16? Почему F-16 считается флагманом военной авиации, сколько стоят и чем F-16 лучше Миг-29: 👇
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