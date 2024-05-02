Дефицит текущего счета платежного баланса в марте составил $1,6 млрд — Finance.ua

Дефицит текущего счета платежного баланса в марте составил $1,6 млрд Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Дефицит текущего счета платежного баланса в марте составил $1,6 млрд

Дефицит текущего счета платежного баланса составил 1,6 млрд долларов (в марте 2023 года профицит составил 14 млн долларов).

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Дефицит сформировался прежде всего вследствие сокращения поступлений грантов от международных партнеров.

Также расширилось отрицательное сальдо торговли товарами как за счет уменьшения экспорта товаров, так и увеличения их импорта.

Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит составил 1.7 млрд. долларов (в марте 2023 года — 0.8 млрд долларов).

За I квартал 2024 года дефицит текущего счета составил 2.2 млрд долларов (в I квартале 2023 года — 1.8 млрд долларов).

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Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит составил 3,0 млрд долларов (за I квартал 2023 года — 4,3 млрд долларов).

Экспорт товаров снизился на 13.6% (в феврале 2024 года увеличился на 6.9%), импорт вырос на 3.8% (в феврале 2024 года сократился на 6.6%).

По сравнению с предыдущим месяцем, экспорт товаров сократился на 6.0%, а их импорт вырос на 18.5%. Объемы экспорта товаров составили 3.2 млрд долларов.

Практически все сокращение было обеспечено падением экспорта продовольственных продуктов (18.6%), а конкретно зерновых культур (на 30.0%).

Также сократился экспорт семян масличных (на 31.7%) и масел и жиров (на 8.9%). В то же время вырос экспорт продукции пищевой промышленности (на 6.3%).

Объемы импорта товаров составили 5.7 млрд долларов. Рост в марте неэнергетического импорта (на 13.3%; к февралю — на 20.7%) лишь частично был компенсирован снижением энергетического импорта (на 33.8%; к февралю вырос на 5.3%).

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Дефицит торговли услугами сузился до 0.5 млрд долларов (в марте 2023 года составил 0.9 млрд долларов) как за счет снижения импорта услуг (на 13.3%), так и из-за роста их экспорта (на 3.9%).

Платежный баланс в марте сведен с существенным профицитом в 6.4 млрд долларов (в марте 2023 года — 3.4 млрд долларов).

Чистые привлечения от МВФ составили 157 млн ​​долларов (в марте 2023 года выплаты составили 639 млн долларов).

По состоянию на 1 апреля 2024 г. объем международных резервов составил 43.8 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 5.7 месяца.

Українські Новини По материалам:

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