Нацбанк снизил тарифы на выдачу наличных денег — Finance.ua

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Нацбанк снизил тарифы на выдачу наличных денег

Казна и Политика
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Нацбанк снизил тарифы на выдачу наличных денег
Нацбанк снизил тарифы на выдачу наличных денег
Национальный банк Украины пересмотрел перечень услуг и тарифов на них, в частности на услуги по кассовому обслуживанию с целью улучшения качества наличных денег в обращении и обеспечения его разменности в ходе наличных расчетов.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новые тарифы

Для банков, инкассаторских компаний и компаний по обработке наличных регулятор установил следующие тарифы на услуги:
1) по выдаче наличных гривны:
  • 0,20% от суммы выданной наличности — на разменные, оборотные монеты, банкноты низших номиналов 20, 50, 100, 200 гривен (ранее действовал тариф на уровне 0,40%);
  • 0,40% от суммы выданной наличности — банкноты высших номиналов 500 и 1000 гривен (остался без изменений);
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2) со сдачи пригодных к обращению разменных и оборотных монет и пригодных к обращению банкнот образцов 2014 года и последующих лет выпуска:
  • 0,15% от суммы сданных наличных — на разменные, оборотные монеты, банкноты низших номиналов 20, 50, 100 и 200 гривен (ранее действовал тариф на уровне 0,25%);
  • 0,10% от суммы сданных наличных — на банкноты высших номиналов 500 и 1000 гривен (ранее действовал тариф на уровне 0,25%);
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3) со сдачи пригодных банкнот образцов 2003—2007 годов номиналами 50, 200 и 500 гривен (включая неотсортированные) — нулевой (бесплатный) тариф (ранее действовал тариф на уровне 0,25%).

Когда начнут действовать

Изменения перечня услуг и тарифов на услуги по кассовому обслуживанию вступают в силу с 1 июля 2024 года, согласно этому дню будут действовать новые тарифы.
Кроме того, Национальный банк пересмотрел действующие и ввел новые тарифы за услуги по регистрации и лицензированию небанковских учреждений с целью реализации норм Законов Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», «О страховании», «О кредитных союзах» и т. д. Они будут действовать с 1 мая 2024 года.
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Напомним, за I квартал 2024 года объемы кассовых оборотов банков выросли. Так, объем поступлений наличных денег в касс банков за январь-март этого года составил 629,8 млрд грн. Это на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Выдачи наличных из касс банков за прошлый год увеличились несколько существеннее, на 14,8%, и составили 649,1 млрд грн.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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