Госбюджет получил за неделю дополнительно 2,5 млрд грн благодаря разблокированию границы с Польшей — Гетманцев Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Госбюджет получил за неделю дополнительно 2,5 млрд грн благодаря разблокированию границы с Польшей — Гетманцев

Государственный бюджет за неделю дополнительно получил 2,5 млрд грн благодаря разблокированию польскими протестующими границы с Украиной.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«От разблокировки польской границы за последнюю неделю месяца дополнительно поступило около 2,5 млрд грн», — отметил Гетманцев.

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В общей сложности поступления в госбюджет от таможенных платежей в апреле составили 49,1 млрд грн, что на 6,4 млрд грн больше установленного Минфином индикативного показателя. Выполнение составило 115%, подчеркнул нардеп.

В марте Гетманцев оценивал потери госбюджета в результате блокирования польскими фермерами границы в 6,5 млрд грн. По его словам, в феврале Украина недосчиталась из-за блокады 7,7 млрд грн таможенных платежей.

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Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск призвал фермеров прекратить блокировку границы с Украиной. Он заявил о крайне сложной ситуации, в которой оказалась Украина после последней серии российских атак. По словам премьер-министра, в ближайшее время может стать решающим для судьбы этой войны.

29 апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска «Гребенное — Рава-Русская». Таким образом, все ПП на границе с Польшей сейчас функционируют на полную мощность.

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