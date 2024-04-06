Сколько налогов поступило в бюджет с начала года — Finance.ua

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Сколько налогов поступило в бюджет с начала года

Казна и Политика
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Сколько налогов поступило в бюджет с начала года
Сколько налогов поступило в бюджет с начала года, Фото: freepik.com
В сводный бюджет в январе — марте 2024 года по платежам, контролируемым Государственной налоговой службой, поступило 401,4 млрд грн.
Об этом сообщили на сайте регулятора.
В частности, в государственный бюджет поступило 303,7 млрд грн, в местные бюджеты — почти 97,8 млрд грн.
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Поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в январе — марте 2024 составили 280 млрд грн. При этом на счета плательщиков возмещено 32,7 млрд грн НДС.
Сколько налогов поступило в бюджет с начала года
Отмечается, что показатели росписи Министерства финансов Украины перевыполнены по:
  • налогу на прибыль предприятий — в 1,7 раза (+38,4 млрд грн);
  • налогу на добавленную стоимость — на 3,5 проц. (+2,3 млрд грн);
  • налогу и сбору на доходы физических лиц — на 3,3 проц. (+1,4 млрд грн);
  • акцизному налогу с произведенных и ввезенных товаров (продукции) — на 3,5 проц. (+0,8 млрд гривен).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе — марте 2024 года зафиксирован прирост поступлений по:
  • налогу на прибыль предприятий в 2,8 раза (+61,9 млрд грн);
  • налогу на добавленную стоимость — в 1,9 раза (+32,2 млрд грн);
  • налогу и сбору на доходы физических лиц — на 19,4% (+7,3 млрд грн);
  • акцизному налогу с производимых и ввезенных товаров (продукции) — на 9% (+2 млрд грн).
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Сколько налогов поступило в марте

Поступления (сальдо) в сводный бюджет в марте 2024 года по платежам, контролируемым ГНС, составляют 149,2 млрд грн, в т. ч. в госбюджет — 116,5 млрд грн, в местные бюджеты — 32,7 млрд грн.
Поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в марте 2024 составили 107,7 млрд грн; дополнительно к росписи Министерства финансов в общий фонд госбюджета поступило 9,8 млрд грн.
Плательщикам на счета возмещено 11,1 млрд грн НДС.
По материалам:
Finance.ua
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