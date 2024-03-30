Как экологический налог ЕС повлияет на экономику Украины — Finance.ua

Как экологический налог ЕС повлияет на экономику Украины Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Как экологический налог ЕС повлияет на экономику Украины

Каждый год Украина будет терять примерно 1,5 млрд евро из-за введения европейского углеродного налога СВАМ. Однако у Украины есть возможность получить отсрочку от его введения. Для этого необходимо активизировать переговоры с ЕС.

Об этом заявил в комментарии «РБК-Украина» глава комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации, директор GMK Center Станислав Зинченко.

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«По нашим расчетам СВАМ, даже с нашими уменьшенными объемами производства и экспорта, будет стоить нам полтора миллиарда долларов экспорта ежегодно. Это минимум. А может, и больше — неизвестно ведь, сколько будет стоить СВАМ-сертификат. Это очень обширная проблема, которая может окончательно добить работающие не на полную мощность металлургические комбинаты. И она будет касаться не только металлургии, она будет касаться и цементной отрасли, и химической отрасли, и энергетики», — отметил Зинченко.

Эксперт напоминает, что Украина ведет переговоры по СВАМ в течение 5 лет. Он убежден, что украинская сторона недостаточно активна в решении этого вопроса, несмотря на серьезность проблемы.

«В начале 2021 года была создана рабочая группа при Кабмине по отношению к СВАМ, но она ни разу не заседала. То есть все правительства Украины за последние 4−5 лет ничего не делали для того, чтобы поддержать и защитить украинских экспортеров в активных переговорах по СВАМ» , — добавляет эксперт.

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Он убежден, что у Украины есть шанс на получение отсрочки от уплаты СВАМ из-за большой войны. Это предусмотрено европейским законом.

В то же время, в этом вопросе должна быть сильная позиция украинской стороны, которой пока нет.

«Из публичных выступлений представителей украинской власти стало понятно, что Украина имеет целью платить СВАМ. То есть правительство бросило наших экспортеров на произвол судьбы. Сегодня не идут переговоры по исключению Украины из СВАМ. Хотя Европейская комиссия имеет такую ​​возможность: в законе есть возможность исключить страну из-под действия СВАМ при форс-мажорных обстоятельствах. В Украине форм-мажорные обстоятельства, у нас война! Но никто не ведет переговоры с этой стороны, и это очень большая проблема, которая может окончательно добить украинский бизнес», — резюмировал эксперт.

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