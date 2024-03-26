Украина готова к системе лицензирования экспорта агропродукции в Польшу — министр Сегодня 17:21 — Казна и Политика

Украина готова к системе лицензирования экспорта агропродукции в Польшу — министр

Украина готова к системе контроля экспорта сельскохозяйственной продукции, чтобы предоставить Польше гарантию.

Об этом сообщил министр аграрной политики Николай Сольский, пишет Le Monde.

«Мы готовы принять систему лицензирования экспорта для продукции, предназначенной для Польши, но только для четырех видов зерновых. Подобная система у нас уже есть с Румынией и Болгарией», — подчеркнул Сольский в интервью AFP в понедельник накануне встречи в Брюсселе со своими коллегами из 27 стран ЕС.

Читайте также Польша надеется, что с 1 апреля транзит украинского зерна будет прекращен

«В среду состоится встреча украинских и польских сельскохозяйственных организаций, в которой я буду участвовать со своим польским коллегой», перед «общим заседанием правительств (двух стран) в четверг», — сказал Сольский.

По данным информационного агентства PAP, министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетьман заверил в понедельник, что переговоры с Украиной находятся «на очень продвинутой стадии, уже на стадии создания чувствительных продуктов» для этой системы лицензирования, прежде чем дойдут до долгожданного завершения «на этой неделе».

Читайте также Польша предложила Украине разработать механизм взаимного лицензирования экспорта сельхозпродукции

Сольский, как указано, более осторожный: «Я не могу предвидеть, что произойдет в Варшаве на этой неделе. Я хотел бы быть оптимистом, но я должен быть реалистом».

Напомним, с февраля польские фермеры блокируют пункты пропуска на границе с Украиной в знак протеста против «несправедливой» конкуренции из-за поступающих из Украины продуктов питания, освобожденных от пошлины Европейским Союзом с 2022 года, указывает издание. Варшава, как отмечается, призывает наложить ограничения на украинские зерновые, после применения к ним одностороннего эмбарго в 2023 году. Два соседа ищут выход из ситуации.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.