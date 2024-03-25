Польша надеется, что с 1 апреля транзит украинского зерна будет прекращен — Finance.ua

Польша надеется, что с 1 апреля транзит украинского зерна будет прекращен Сегодня 17:17

Польша и Украина проводят переговоры о введении лицензий на сельхозпродукцию, Варшава также надеется на прекращение транзита украинского зерна с 1 апреля.

Об этом сообщил министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман в эфире Об этом сообщил министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман в эфире радио «Люблин»

«Мы очень продвинулись в переговорах с Украиной по системе лицензирования, которую наши предшественники так и не смогли ввести. Мы уже на этапе переговоров с украинской стороной о чувствительных продуктах. Я надеюсь, что эти переговоры будут продолжаться на этой неделе и будут близиться к завершению», — сказал он.

Гетман также подчеркнул, что правительство Польши планирует доплаты фермерам, имеющим избыток пшеницы.

«Мы надеемся, поскольку об этом говорили с украинской стороной, что даже транзит, прежде всего, кукуруза и пшеница, с 1 апреля практически прекратится», — добавил польский чиновник.

По его словам, в течение трех месяцев протестов польских фермеров на границе с Украиной удалось реализовать многие требования фермеров, в том числе касающиеся Европейского зеленого курса.

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