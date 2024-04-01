ЕБА просит расширить определение территорий активных боевых действий для налоговых льгот — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕБА просит расширить определение территорий активных боевых действий для налоговых льгот

Казна и Политика
15
ЕБА просит расширить определение территорий активных боевых действий для налоговых льгот
ЕБА просит расширить определение территорий активных боевых действий для налоговых льгот
Перечень территорий активных боевых действий, составляемый Министерством реинтеграции с целью предоставления налоговых льгот, искусственно сокращен, отдельным вопросом является поддержка компаний речного судоходства, остановленного войной, заявляет Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).
«На сегодняшний день проблемным остается вопрос не причисления некоторых прифронтовых регионов к территориям активных боевых действий, в связи с чем компании, расположенные на соответствующих территориях, лишаются возможности определенной поддержки — освобождения от уплаты земельного налога, налога на недвижимость, экономического налога и т. д.», — говорится в сообщении ЕБА.
Согласно ему, ассоциация обратилась с соответствующими предложениями по изменению порядка формирования такого перечня в вице-премьер по восстановлению Украины — министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, министра финансов Сергея Марченко и главы парламентского комитета Даниила Гетманцева.
В ЕБА уверены, что причиной нынешнего неудовлетворительного положения является регулярное обновление перечня Минреинтеграции. В частности, такие территории, как Херсонская область, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Донецкая (Краматорский район), были исключены из него, потому что там действуют реестры, хотя ситуация там мало отличается от ситуации на территориях, которые находятся в перечне.
По мнению ЕБА, подход к формированию перечня территорий активных боевых действий должен быть одним для всех территорий.
Отдельного внимания, считают в ассоциации, заслуживает вопрос остановки судоходства по реке Днепр и в Черном море, а также закрытие морских портов Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон. В ЕБА подчеркнули, что остановка речного судоходства привела к остановке основной деятельности речных портов на реке Днепр, даже тех, которые не расположены на территориях, где ведутся, велись или могут вестись боевые действия.
Как считает ассоциация, компании в сфере внутреннего водного (речного) транспорта нуждаются в поддержке для сохранения транспортной инфраструктуры страны и восстановлении Днепра как основной артерии судоходства страны, поскольку сейчас они вынуждены нести полное налоговое бремя при отсутствии судоходства.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.