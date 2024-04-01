ЕБА просит расширить определение территорий активных боевых действий для налоговых льгот — Finance.ua

ЕБА просит расширить определение территорий активных боевых действий для налоговых льгот Сегодня 14:23 — Казна и Политика

ЕБА просит расширить определение территорий активных боевых действий для налоговых льгот

Перечень территорий активных боевых действий, составляемый Министерством реинтеграции с целью предоставления налоговых льгот, искусственно сокращен, отдельным вопросом является поддержка компаний речного судоходства, остановленного войной, заявляет Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).

и т. д. », — говорится «На сегодняшний день проблемным остается вопрос не причисления некоторых прифронтовых регионов к территориям активных боевых действий, в связи с чем компании, расположенные на соответствующих территориях, лишаются возможности определенной поддержки — освобождения от уплаты земельного налога, налога на недвижимость, экономического налога», — говорится в сообщении ЕБА

Согласно ему, ассоциация обратилась с соответствующими предложениями по изменению порядка формирования такого перечня в вице-премьер по восстановлению Украины — министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, министра финансов Сергея Марченко и главы парламентского комитета Даниила Гетманцева.

В ЕБА уверены, что причиной нынешнего неудовлетворительного положения является регулярное обновление перечня Минреинтеграции. В частности, такие территории, как Херсонская область, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Донецкая (Краматорский район), были исключены из него, потому что там действуют реестры, хотя ситуация там мало отличается от ситуации на территориях, которые находятся в перечне.

По мнению ЕБА, подход к формированию перечня территорий активных боевых действий должен быть одним для всех территорий.

Отдельного внимания, считают в ассоциации, заслуживает вопрос остановки судоходства по реке Днепр и в Черном море, а также закрытие морских портов Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон. В ЕБА подчеркнули, что остановка речного судоходства привела к остановке основной деятельности речных портов на реке Днепр, даже тех, которые не расположены на территориях, где ведутся, велись или могут вестись боевые действия.

Как считает ассоциация, компании в сфере внутреннего водного (речного) транспорта нуждаются в поддержке для сохранения транспортной инфраструктуры страны и восстановлении Днепра как основной артерии судоходства страны, поскольку сейчас они вынуждены нести полное налоговое бремя при отсутствии судоходства.

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