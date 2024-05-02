Украина вышла на довоенные показатели экспорта — Finance.ua

Украина вышла на довоенные показатели экспорта Сегодня 07:29 — Казна и Политика

Украина вышла на довоенные показатели экспорта

В апреле Украина экспортировала рекордный объем продукции. В прошлом месяце экспорт составил более 13 млн тонн, превзойдя показатели февраля 2022 года. В денежном выражении экспорт в апреле достиг $3,3 млрд.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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«По итогам апреля есть рекордный со времени широкомасштабного вторжения россии в Украину объем экспорта — 13,1 млн тонн. Это на 1,3 млн тонн больше, чем в марте. И больше, чем Украина экспортировала в феврале 2022 года», — отметила Свириденко.

По ее словам, на рост показателей экспорта повлияло, в частности, открытие альтернативного морского коридора летом прошлого года, позволяющего Украине экспортировать, в частности, зерно и металл.

Также в перспективе реализации экспортного потенциала Украины способствует программа страхования судов Unity, созданная совместно с британским правительством и пулом страховых компаний.

Позитивно повлияло на экспорт расширение пропускной способности Линий Солидарности, прежде всего с Молдовой и Румынией, а также улучшение условий транспортировки грузов по железной дороге в дунайские порты.

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