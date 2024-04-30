Украинский экспорт из черноморских портов достиг довоенного уровня — Finance.ua

Украинский экспорт из черноморских портов достиг довоенного уровня Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Украинский экспорт из черноморских портов достиг довоенного уровня

После выхода россии из Черноморской зерновой инициативы летом прошлого года 1300 судов воспользовались временным морским маршрутом, созданным Украиной и международными партнерами.

Об этом пишет agropravda

Как передает собкор Украины в Нью-Йорке, об этом рассказал в понедельник постпред Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на круглом столе «Политический диалог — преодоление глобальной продовольственной опасности и риска голода: усиление коллективного влияния», организованном Экономическим и социальным советом ООН.

По словам Кислицы, украинская сельхозпродукция доставляется по альтернативному морскому коридору в 40 стран.

«Это превышает объем экспорта за весь год функционирования Черноморской зерновой инициативы», — отметил постпред. Всего из портов «Южный», «Одесса» и «Черноморск» было экспортировано 25 млн тонн продукции украинских аграриев, добавил он, пояснив, что экспорт из этих портов достиг довоенного уровня. «Мы последовательно работаем над увеличением пропускной способности всех коридоров», — подчеркнул Кислица.

Он напомнил, что около 400 млн человек в мире зависят от украинского экспорта продовольствия. «Даже в эти сложные времена мы готовы отстаивать свою роль гаранта глобальной продовольственной безопасности, — отметил дипломат. — Гуманитарная программа „Зерно из Украины“ служит достойной иллюстрацией этого».

На сегодняшний день в рамках этой инициативы в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен, Нигерию и Судан было отправлено 8 судов с более чем 200 тыс. тонн зерна.

На прошлой неделе в рамках инициативы и при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН в Судане отбыла очередная партия украинского зерна, рассчитанная на оказание помощи 2 млн человек, отметил Кислица.

Он отметил, что прекращение российской оккупации и ракетных атак на украинские порты и инфраструктуру увеличит поставки продовольствия на мировой рынок, что будет способствовать усилению глобальной продовольственной безопасности.

россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, в которой принимали участие Украина, Турция, ООН и рф, 17 июля 2023 года. Комплекс соответствующих мер предусматривал, в частности, разблокировку москвой черноморских портов для экспорта украинского продовольствия.

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