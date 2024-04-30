Украинский экспорт из черноморских портов достиг довоенного уровня — Finance.ua
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Украинский экспорт из черноморских портов достиг довоенного уровня

Казна и Политика
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Украинский экспорт из черноморских портов достиг довоенного уровня
Украинский экспорт из черноморских портов достиг довоенного уровня
После выхода россии из Черноморской зерновой инициативы летом прошлого года 1300 судов воспользовались временным морским маршрутом, созданным Украиной и международными партнерами.
Об этом пишет agropravda.
Как передает собкор Украины в Нью-Йорке, об этом рассказал в понедельник постпред Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на круглом столе «Политический диалог — преодоление глобальной продовольственной опасности и риска голода: усиление коллективного влияния», организованном Экономическим и социальным советом ООН.
По словам Кислицы, украинская сельхозпродукция доставляется по альтернативному морскому коридору в 40 стран.
«Это превышает объем экспорта за весь год функционирования Черноморской зерновой инициативы», — отметил постпред. Всего из портов «Южный», «Одесса» и «Черноморск» было экспортировано 25 млн тонн продукции украинских аграриев, добавил он, пояснив, что экспорт из этих портов достиг довоенного уровня. «Мы последовательно работаем над увеличением пропускной способности всех коридоров», — подчеркнул Кислица.
Он напомнил, что около 400 млн человек в мире зависят от украинского экспорта продовольствия. «Даже в эти сложные времена мы готовы отстаивать свою роль гаранта глобальной продовольственной безопасности, — отметил дипломат. — Гуманитарная программа „Зерно из Украины“ служит достойной иллюстрацией этого».
На сегодняшний день в рамках этой инициативы в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен, Нигерию и Судан было отправлено 8 судов с более чем 200 тыс. тонн зерна.
На прошлой неделе в рамках инициативы и при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН в Судане отбыла очередная партия украинского зерна, рассчитанная на оказание помощи 2 млн человек, отметил Кислица.
Он отметил, что прекращение российской оккупации и ракетных атак на украинские порты и инфраструктуру увеличит поставки продовольствия на мировой рынок, что будет способствовать усилению глобальной продовольственной безопасности.
россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, в которой принимали участие Украина, Турция, ООН и рф, 17 июля 2023 года. Комплекс соответствующих мер предусматривал, в частности, разблокировку москвой черноморских портов для экспорта украинского продовольствия.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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