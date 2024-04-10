Страхование инвестиций: правительство расширило возможности Экспортно-кредитного агентства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Страхование инвестиций: правительство расширило возможности Экспортно-кредитного агентства

Страхование
19
Страхование инвестиций: правительство расширило возможности Экспортно-кредитного агентства
Страхование инвестиций: правительство расширило возможности Экспортно-кредитного агентства
Кабинет Министров утвердил перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования военных и политических рисков в ходе деятельности Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).
Такое решение правительство приняло на заседании 9 апреля, сообщает пресс-служба Министерства экономики.
В частности, к военным рискам отнесли такие страховые риски, которые распространены в международной практике и которые могут возникнуть на территории Украины: военный конфликт, включая войну или вооруженный конфликт, вооруженная агрессия, боевые действия, массовые беспорядки, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, террористические акты или диверсии, оккупация, аннексия.
Читайте также
К политическим рискам отнесли следующие страховые риски: осуществленное органами государственной власти Украины принудительное отчуждение имущества/изъятие имущества субъекта хозяйствования, безосновательный отзыв лицензии регулятором рынка или принудительное прекращение деятельности субъекта хозяйствования государственными органами, установленное решением суда, вступившее в законную силу (кроме случаев, когда прекращение деятельности вызвано невыполнением субъектом ведения хозяйства требований законодательства).
Также сюда относятся введение государством запрета (платежные эмбарго, мораторий) на осуществление расчетов, невозможность конвертации валюты или перевода валюты за границу субъектом ведения хозяйства, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
«Увеличение инструментов страхования военно-политических рисков во время войны в Украине должно способствовать привлечению инвестиций в украинскую экономику уже сейчас. Принятие правительственного постановления направлено именно на это», — прокомментировал замминистра экономики Владимир Кузьо.
Читайте также
По его словам, ЭКА сможет страховать и перестраховывать от военных или политических рисков инвестиционные кредиты украинских банков для украинских экспортеров, а также прямые инвестиции.
Напомним, ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» основано в 2018 году. Единственным учредителем и акционером ЭКА является государство в лице Кабинета Министров. Управление корпоративными правами, принадлежащими государству в уставном капитале ЭКА, осуществляет Кабмин через уполномоченный им орган управления — Министерство экономики.
Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии на экспорт товаров (работ, услуг) украинского происхождения. Учреждение защищает украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с исполнением контрактов ВЭД, а также предоставляет экспортерам широкий спектр услуг.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.