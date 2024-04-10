Страхование инвестиций: правительство расширило возможности Экспортно-кредитного агентства — Finance.ua

Страхование инвестиций: правительство расширило возможности Экспортно-кредитного агентства Сегодня 12:41 — Страхование

Страхование инвестиций: правительство расширило возможности Экспортно-кредитного агентства

Кабинет Министров утвердил перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования военных и политических рисков в ходе деятельности Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).

Такое решение правительство приняло на заседании 9 апреля, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В частности, к военным рискам отнесли такие страховые риски, которые распространены в международной практике и которые могут возникнуть на территории Украины: военный конфликт, включая войну или вооруженный конфликт, вооруженная агрессия, боевые действия, массовые беспорядки, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, террористические акты или диверсии, оккупация, аннексия.

К политическим рискам отнесли следующие страховые риски: осуществленное органами государственной власти Украины принудительное отчуждение имущества/изъятие имущества субъекта хозяйствования, безосновательный отзыв лицензии регулятором рынка или принудительное прекращение деятельности субъекта хозяйствования государственными органами, установленное решением суда, вступившее в законную силу (кроме случаев, когда прекращение деятельности вызвано невыполнением субъектом ведения хозяйства требований законодательства).

Также сюда относятся введение государством запрета (платежные эмбарго, мораторий) на осуществление расчетов, невозможность конвертации валюты или перевода валюты за границу субъектом ведения хозяйства, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

«Увеличение инструментов страхования военно-политических рисков во время войны в Украине должно способствовать привлечению инвестиций в украинскую экономику уже сейчас. Принятие правительственного постановления направлено именно на это», — прокомментировал замминистра экономики Владимир Кузьо.

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По его словам, ЭКА сможет страховать и перестраховывать от военных или политических рисков инвестиционные кредиты украинских банков для украинских экспортеров, а также прямые инвестиции.

Напомним, ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» основано в 2018 году. Единственным учредителем и акционером ЭКА является государство в лице Кабинета Министров. Управление корпоративными правами, принадлежащими государству в уставном капитале ЭКА, осуществляет Кабмин через уполномоченный им орган управления — Министерство экономики.

Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии на экспорт товаров (работ, услуг) украинского происхождения. Учреждение защищает украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с исполнением контрактов ВЭД, а также предоставляет экспортерам широкий спектр услуг.

Укрінформ По материалам:

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