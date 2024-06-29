Дефицит кадров: какие сферы на рынке труда не испытывают кадрового голода во время войны — Finance.ua

Дефицит кадров: какие сферы на рынке труда не испытывают кадрового голода во время войны Сегодня 19:09

Дефицит кадров: какие сферы на рынке труда не испытывают кадрового голода во время войны

Во многих областях украинского рынка труда ощущается дефицит кадров. Не хватает как мужчин, так и женщин. Однако две сферы все же обеспечены работниками, невзирая на экономические и военные факторы.

Об этом рассказал основатель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев в комментарии РБК-Украина.

Какие сферы не ощутили дефицита кадров

«Нет дефицита кадров в присутствующих в Украине международных общественных организациях. Я бы сказал, что их дефицит наименьший, а укомплектованность — наибольшая», — считает Владислав.

По его словам, такие организации предоставляют конкурентные преимущества в условиях работы, уровне заработной платы и наличии социального пакета.

«Многие проекты, связанные с материально-технической помощью, имеют возможность бронировать своих сотрудников. Украинские общественные организации, конкурирующие за этот же человеческий капитал, имеют более низкие зарплаты и другие условия. И преимущественно не имеют возможности бронировать», — объясняет Грезев.

Другой сферой, которая испытывает меньшие проблемы с сотрудниками по сравнению с другими секторами, является IT-сфера. Эксперт предполагает, что это произошло благодаря тому, что эта отрасль успела пережить кризис во времена пандемии.

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«Перед этим (пандемией. — Ред.) компании по всему миру соревновались за увеличение своих штатов, потому что была сильная корреляция количества людей и способности обеспечивать количество контрактов, которые можно подписать», — говорит он.

Когда произошла пандемия, многие проекты были заморожены, клиенты теряли экономическую активность, и поэтому рынок начал сокращаться. Полномасштабная война стала продолжением этого кризиса.

Однако, по наблюдениям Владислава Грезева, IT-сфера возвращается к балансу.

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«Там действительно нет больших потребностей в людях, дефицит как таковой не ощущается. Многие компании смогли организовать релокацию своих ключевых сотрудников за границу», — называет он факторы «успеха».

Что касается мобилизации, они также смогли позаботиться о гарантиях на случай потери кадров.

«Поэтому это единственный позитив, который я вам могу сказать. По крайней мере, то, что мы наблюдаем. Все остальное испытывает дефицит людей на рынке труда, что связано с демографическим кризисом, который мы проживаем из-за полномасштабной войны», — подытоживает Владислав.

Напомним, по словам Гетманцева, мобилизация в Украине не главная причина безработицы и дефицита кадров. Значительно большее влияние оказывает перемещение украинцев. Как тех, кто из-за войны уехал за границу, так и внутренне перемещенных лиц.

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