Что может преодолеть дефицит на рынке труда в Украине — мнение эксперта Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Что может преодолеть дефицит на рынке труда в Украине — мнение эксперта

Преодолеть дефицит на рынке труда может помочь привлечение женщин, пенсионеров, ветеранов, студентов и роботизация экономики.

Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в эфире телемарафона «Единые новости», пишет Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в эфире телемарафона «Единые новости», пишет Кадровик

«Ситуация на рынке труда сложная, есть много вызовов. На фоне войны, воздушных тревог, миграции и перебоев с электроэнергией бизнес пытается сохранить возможность работать с учетом удовлетворения мобилизационных потребностей.

Этот вызов наиболее длительный — недостаток квалифицированных кадров будет ощущаться еще долго. Украине необходимо оценить весь доступный трудовой ресурс, который мог бы заменить ушедших на фронт", — отметил Алексей Мирошниченко.

По его словам, женщины могут частично заменить мужчин, однако не во всех профессиях: ненормированный график, физическая сложность работ, семья и дети ограничивают возможности широкого привлечения женщин.

«Вторая незадействованная группа — 2,7 млн ​​человек с инвалидностью. Из них работают около 430 тысяч, и еще более 1 млн человек могли бы получить работу.

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Третья группа, которую можно привлечь для компенсации дефицита — пенсионеры. Это люди, которых можно было бы попросить вернуться на работу, предложив определенные налоговые преференции — например, снизить размер ЕСВ или разрешить проводить индексацию пенсий работающим пенсионерам", — рассказал Алексей Мирошниченко.

Четвертая группа — студенты, которые могли бы работать несколько часов в день.

Пятая группа — мигранты, готовые вернуться в Украину.

Шестая группа — работники-иностранцы.

Седьмая группа — это промышленные роботы, которые могут заменить человека на определенных видах работ. Украине придется строить новые современные предприятия. В Германии на 10 тысяч работников приходится 700 промышленных роботов, в Украине — 40 роботов. Неутешительные демографические прогнозы подталкивают к развитию роботизации", — констатировал президент Конфедерации работодателей Украины.

Работодатели конкурируют за работников, предлагая более высокую заработную плату, социальный пакет (транспортное обеспечение, питание, медицинское страхование), бронирование от мобилизации.

Напомним, ближе к лету на рынке труда увеличилось количество молодежи — 4 711 человек (+16% к апрелю). Вероятно, молодые люди будут искать сезонные подработки.

Также незначительно возросло количество соискателей пенсионного возраста (+1% к апрелю, 4−705 соискателей).

У остальных демографических групп мы видим падение, синхронное к общей тенденции уменьшения количества соискателей на рынке труда.

Справка Finance.ua:

По информации портала work.ua, общие тенденции рынка труда отражаются также и на военном рекрутинге. В мае здесь были свои особенности. В мае 621 подразделение имело хотя бы одну вакансию на work.ua/zsu/, что на 4% больше показателей апреля. Количество предложений работы, в свою очередь, увеличилось на 15% и составляет 4 770 вакансий.

Социологический портрет кандидатов на рынке труда в мае-июне. На сайте Work.ua соискатели обновили или создали 304 378 резюме, что на 5% меньше, чем в апреле. Несмотря на общий спад, в некоторых категориях кандидатов прибыло: «Образование, наука» (+4%), «Страхование» (+2%), «Топ-менеджмент, руководство высшего звена», «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (+1%).

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