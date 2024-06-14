На стройках в Украине дефицит работников достиг 40%, компании привлекают мигрантов, — Forbes Сегодня 16:30 — Казна и Политика

На стройках в Украине дефицит работников достиг 40%, компании привлекают мигрантов, — Forbes

В Украине наблюдается серьезная нехватка работников строительной отрасли. Дефицит кадров на строительных площадках составляет 40%, из-за чего к работе начинают привлекать мигрантов.

Об этом пишет Forbes . Конфедерация работодателей Украины со ссылкой на данные Пенсионного фонда сообщила, что на 1 января 2024 года в строительной отрасли Украины официально работало 298 992 человека. По сравнению с данными двухлетней давности этот показатель снизился на 25,4%.

«Сейчас 74% компаний в Украине испытывают дефицит кадров. Этот показатель значительно повысился по сравнению с предыдущей оценкой, в том числе 55% - осенью 2023 года», — говорится в исследовании рынка труда, проведенном Европейской Бизнес Ассоциацией.

Строительным компаниям не хватает до 30−40% рабочих специалистов, добавляет Директор строительной компании 7CI Group Ольга Гавура. Одна из компаний уже привлекла мигрантов — там нуждаются в каменщиках, бетонщиках и их помощниках. Приезд рабочих ожидается уже в июне.

Отмечается, что за период войны для работы в Украине привлекали людей из таких стран, как Пакистан, Непал, Индия, Бангладеш, Филиппины, а также из стран Африки.

Ситуация на рынке труда в Украине

Министерство экономики Украины заявило, что уделит больше внимания программам переквалификации украинцев, остающихся в тылу, на профессии, которые пользуются максимальным спросом. В частности, женщины начали овладевать профессиями, которые когда-то считались чисто «мужскими».

Министр Юлия Свириденко говорила, что для украинской экономики есть два критически важных вызова — это энергетические проблемы и нехватка рабочей силы.

Следует отметить, что по итогам I квартала 2024 года средняя заработная плата в Украине увеличилась на 22,5% по отношению к показателю прошлого года и составляет 18 903 грн.

УНІАН По материалам:

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