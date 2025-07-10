Defence City: что предусматривает спецрежим, льготы, правила и критика — Finance.ua

Defence City: что предусматривает спецрежим, льготы, правила и критика Сегодня 12:03 — Казна и Политика

Defence City: что предусматривает спецрежим, льготы, правила и критика

В Украине планируют создать отдельный правовой режим для компаний — Defence City — с фокусом на военные и dual-use технологии. Идея состоит в том, чтобы предоставить таким предприятиям налоговые, таможенные, административные и юридические льготы, если они будут отвечать определенным требованиям.

Об этом пишет Dou.

Кто может стать резидентом Defence City

Главным критерием будет включение в специальный список оборонных предприятий, который будет формировать и вести Министерство обороны. Компании, которые попадут в этот список, будут иметь статус резидентов Defence City.

Чтобы попасть в него, компания должна отвечать следующим требованиям:

быть юридическим лицом, зарегистрированным в Украине;

иметь месторасположение в областях, список которых определит Минобороны;

получать не менее 90% дохода от деятельности в сфере обороны (продажа собственной продукции, выполнения работ или услуг). Это требование должно выполняться как за год до подачи заявления, так и в течение всего периода резидентства ежеквартально.

Кто не может стать резидентом

Компании откажут, если она:

не является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях;

имеет связи с государством-агрессором или странами из «черного списка» FATF (Международной группы по противодействию отмыванию денег);

находится под украинскими или международными санкциями;

имеет плохую финансовую или деловую репутацию;

просрочила выполнение оборонного контракта по своей вине более чем на 60 дней в течение последнего года.

Какие льготы предусмотрены для резидентов

До 1 января 2036 года резидентов освободят от:

налога на прибыль;

земельного налога;

налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка;

экологического налога

Отдельное внимание инициаторы уделяют налогу на прибыль. Всю высвободившуюся прибыль компания обязана будет направить на развитие (переоснащение, расширение производства, R&D и т. п. ) не позднее чем до конца следующего года.

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Кроме того, предприятие не будет иметь права выплачивать дивиденды владельцам.

Дополнительные преимущества и упрощения

Помимо прямых налоговых льгот, в Defence City планируется ряд упрощений для ускорения работы бизнеса. В частности:

более простые правила на таможне;

более легкий экспорт;

быстрое разрешение на вывоз технологий.

Для резидентов обещают ужесточить конфиденциальность. Еще компаниям-резидентам предлагают механизм релокации в более безопасные регионы.

Критика от антикоррупционеров

Defence City вызвало беспокойство у представителей антикоррупционной среды.

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны (ОАС МОУ) проанализировал представленные в парламент законопроекты и пришел к выводу , что в нынешнем виде они содержат много неопределенностей, создают пространство для злоупотреблений и требуют серьезной доработки.

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В первую очередь экспертов беспокоит:

отбор резидентов может быть непрозрачным. По мнению ОАС МОУ, он будет работать в «ручном режиме». Это может привести к созданию привилегированного «клуба избранных» вместо открытой системы для всех производителей;

размытые критерии для отказа. Например, компанию могут не добавить в перечень из-за просрочки поставок, подтвержденной не судом, а письмом от госзаказчика. Такая «размытая формула», по мнению экспертов, открывает значительное пространство для субъективного толкования и коррупционных злоупотреблений.

запрет быть резидентом Defence City для компаний с из «Дія City». Запрет выводит из режима большое количество высокотехнологичных производителей дронов и ІТ-решений.

требование иметь 90% дохода от собственного производства не учитывает реалии рынка, где многие компании одновременно являются и производителями, и поставщиками импортных компонентов.

Больше всего критики у организации вызвали изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В официальном заявлении общественного антикоррупционного совета сообщили, что видят в нем угрозу подрыва верховенства права и создания механизма «амнистии» для потенциальных злоупотреблений:

Во-первых, совет беспокоят размытые формулировки. Термины типа «общественно полезная цель» являются оценочными, по мнению экспертов, это «усложняет судебный процесс, поскольку они создают препятствия для доказывания и потенциально затягивают рассмотрение дел». Во-вторых, критики указывают на риск фактической безнаказанности, особенно учитывая возможность применять нормы ретроспективно — к действиям, совершенным еще до отнесения предприятия к перечню резидентов. В-третьих, отмечают чрезмерную концентрацию полномочий в руках Генерального прокурора. В отличие от сторонников нормы критики видят в этом угрозу политизации расследований.

Dou По материалам:

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