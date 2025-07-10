Defence City: что предусматривает спецрежим, льготы, правила и критика — Finance.ua

Defence City: что предусматривает спецрежим, льготы, правила и критика
В Украине планируют создать отдельный правовой режим для компаний — Defence City — с фокусом на военные и dual-use технологии. Идея состоит в том, чтобы предоставить таким предприятиям налоговые, таможенные, административные и юридические льготы, если они будут отвечать определенным требованиям.
Об этом пишет Dou.
В июне 2025 года на рассмотрение парламента подали пакет из четырех законопроектов (№ 13420, № 13421, № 13422, № 13423), которые предусматривают создание специального правового режима для поддержки оборонно-промышленного комплекса Украины.
Кто может стать резидентом Defence City
Главным критерием будет включение в специальный список оборонных предприятий, который будет формировать и вести Министерство обороны. Компании, которые попадут в этот список, будут иметь статус резидентов Defence City.
Чтобы попасть в него, компания должна отвечать следующим требованиям:
- быть юридическим лицом, зарегистрированным в Украине;
- иметь месторасположение в областях, список которых определит Минобороны;
- получать не менее 90% дохода от деятельности в сфере обороны (продажа собственной продукции, выполнения работ или услуг). Это требование должно выполняться как за год до подачи заявления, так и в течение всего периода резидентства ежеквартально.
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Кто не может стать резидентом
Компании откажут, если она:
- не является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях;
- имеет связи с государством-агрессором или странами из «черного списка» FATF (Международной группы по противодействию отмыванию денег);
- находится под украинскими или международными санкциями;
- имеет плохую финансовую или деловую репутацию;
- просрочила выполнение оборонного контракта по своей вине более чем на 60 дней в течение последнего года.
Какие льготы предусмотрены для резидентов
До 1 января 2036 года резидентов освободят от:
- налога на прибыль;
- земельного налога;
- налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка;
- экологического налога
Отдельное внимание инициаторы уделяют налогу на прибыль. Всю высвободившуюся прибыль компания обязана будет направить на развитие (переоснащение, расширение производства, R&D
и т. п.) не позднее чем до конца следующего года.
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Кроме того, предприятие не будет иметь права выплачивать дивиденды владельцам.
Дополнительные преимущества и упрощения
Помимо прямых налоговых льгот, в Defence City планируется ряд упрощений для ускорения работы бизнеса. В частности:
- более простые правила на таможне;
- более легкий экспорт;
- быстрое разрешение на вывоз технологий.
Для резидентов обещают ужесточить конфиденциальность. Еще компаниям-резидентам предлагают механизм релокации в более безопасные регионы.
Критика от антикоррупционеров
Defence City вызвало беспокойство у представителей антикоррупционной среды.
Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны (ОАС МОУ) проанализировал представленные в парламент законопроекты и пришел к выводу, что в нынешнем виде они содержат много неопределенностей, создают пространство для злоупотреблений и требуют серьезной доработки.
В первую очередь экспертов беспокоит:
- отбор резидентов может быть непрозрачным. По мнению ОАС МОУ, он будет работать в «ручном режиме». Это может привести к созданию привилегированного «клуба избранных» вместо открытой системы для всех производителей;
- размытые критерии для отказа. Например, компанию могут не добавить в перечень из-за просрочки поставок, подтвержденной не судом, а письмом от госзаказчика. Такая «размытая формула», по мнению экспертов, открывает значительное пространство для субъективного толкования и коррупционных злоупотреблений.
- запрет быть резидентом Defence City для компаний с из «Дія City». Запрет выводит из режима большое количество высокотехнологичных производителей дронов и ІТ-решений.
- требование иметь 90% дохода от собственного производства не учитывает реалии рынка, где многие компании одновременно являются и производителями, и поставщиками импортных компонентов.
Больше всего критики у организации вызвали изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В официальном заявлении общественного антикоррупционного совета сообщили, что видят в нем угрозу подрыва верховенства права и создания механизма «амнистии» для потенциальных злоупотреблений:
- Во-первых, совет беспокоят размытые формулировки. Термины типа «общественно полезная цель» являются оценочными, по мнению экспертов, это «усложняет судебный процесс, поскольку они создают препятствия для доказывания и потенциально затягивают рассмотрение дел».
- Во-вторых, критики указывают на риск фактической безнаказанности, особенно учитывая возможность применять нормы ретроспективно — к действиям, совершенным еще до отнесения предприятия к перечню резидентов.
- В-третьих, отмечают чрезмерную концентрацию полномочий в руках Генерального прокурора. В отличие от сторонников нормы критики видят в этом угрозу политизации расследований.
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