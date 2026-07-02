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Данные с Mercedes-Benz помогают обустраивать дорожную инфраструктуру — подробности

Технологии&Авто
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Данные с Mercedes-Benz помогают обустраивать дорожную инфраструктуру — подробности
Данные с Mercedes-Benz помогают обустраивать дорожную инфраструктуру — подробности
Используя анонимизированные данные о транспортных средствах, добровольно предоставленные клиентами, Mercedes-Benz помогает выявлять повреждения дорог, определять нечеткие дорожные знаки и давать намного более четкую картину происходящего на всей дорожной сети.

Результат

Более раннее обнаружение повреждений инфраструктуры, быстрое и целенаправленное техническое обслуживание, а также повышение безопасности дорожного движения.
Современные автомобили Mercedes-Benz оснащены передовыми датчиками, способными определять состояние дорог и информацию об окружающей среде. Все данные обрабатываются в анонимизированной и агрегированной форме и не могут быть отслежены отдельными водителями или конкретными транспортными средствами. Защита данных — неотъемлемая часть всего процесса с самого начала. Два текущих проекта демонстрируют эту цифровую трансформацию на практике.
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Благодаря расширяющейся базе данных Mercedes-Benz сокращается необходимость в трудоемких проверках на местах, картографировании и ручном сборе данных. VZK доступен в качестве решения с открытым исходным кодом и стандартизированными интерфейсами, что обеспечивает централизованный обзор инновационных услуг мобильности, исследований и интеллектуального управления дорожным движением.
Программа Road Monitor (ROMO) в Нидерландах
В рамках голландской программы ROMO продолжается успешное сотрудничество. После подтверждения эффективности данных об автомобилях на первом этапе компания Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH была вновь выбрана в качестве инновационного партнера на следующем этапе (2026−2029 гг.).
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Mercedes-Benz тесно сотрудничает с национальными партнерами, включая Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов и Национальный портал данных о дорожном движении Нидерландов (NDW) для выявления повреждений инфраструктуры, мест повышенной аварийности и критического состояния дорожного покрытия. Эти данные помогают властям планировать и управлять техническим обслуживанием и зимними работами на дорожной сети протяженностью около 130 000 км.
Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH является многопрофильным поставщиком услуг связи и передачи данных, продвигает цифровизацию в автомобильной промышленности и предлагает инновационные, основанные на данных решениях. Корпоративные клиенты могут приобрести специализированные и связанные с автомобилями услуги, например для оптимизации своих автопарков.
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Среди ее клиентов — операторы автопарков легковых автомобилей и фургонов и их поставщики услуг, компании по прокату автомобилей, лизинговые фирмы и страховые компании, а также нейтральные серверы и разработчики приложений и программного обеспечения. Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH входит в состав Mercedes-Benz AG.
По материалам:
autocentre.ua
Авто
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