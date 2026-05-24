Мерседес показал стильный аналог Porsche Taycan (фото) Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

Новый Mercedes-AMG GT 4-Door стал стильным электрокаром, Фото: Mercedes-Benz

Представлен новый Mercedes-AMG GT 4-Door второго поколения. Он кардинально изменился и превратился в сверхмощный электромобиль. Новый Mercedes-AMG GT 4-Door поступит в производство с лета и бросит вызов, прежде всего, Porsche Taycan и Audi e-tron GT.

О новинке рассказали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Фастбэк является первой электрической моделью, полностью разработанной в спортивном подразделении AMG. Вскоре к нему подключится электрический купе-кроссовер, построенный на той же платформе AMG.EA.

Цена Mercedes-AMG GT 4-Door пока не объявлена, но известно, что она превысит 100 000 евро.

Передняя часть имитирует фирменную радиаторную решетку AMG, Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-AMG GT 4-Door 2026

Электромобиль Mercedes-AMG GT 4-Door стал быстрее и элегантнее предшественника. Фастбэк отличается изящным стилем и вытянутым обтекаемым силуэтом с длинным капотом и аркообразной крышей.

Фары и фонари украшены логотипами Mercedes, Фото: Mercedes-Benz

Подсветка передней части имитирует фирменную решетку радиатора AMG, а фары и фонари украшены логотипами Mercedes. Кроме того, электрокар получил выдвижной спойлер и активные аэродинамические элементы. В конструкции использованы алюминий и карбон, а батарея интегрирована в силовую структуру автомобиля.

Размеры Mercedes-AMG GT 4-Door 2026:

длина — 5094 мм;

ширина — 1959 мм;

высота — 1411 мм;

колесная база — 3040 мм;

масса — 2460 кг.

На передней панели установили три экрана, Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes-AMG GT 4-Door 2026

Во внутренней отделке использованы кожу, карбон и алькантару, а панорамная крыша имеет разноцветную диодную подсветку.

На передней панели установлены три экрана, причем центральный тачскрин повернут к водителю. Также есть проекция на лобовое стекло.

Мультимедийная система дополнена телеметрией и позволяет отслеживать большое количество разнообразных параметров авто.

Панорамная крыша имеет диодную подсветку, Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-AMG GT 4-Door предлагается в исполнении на 4 или 5 мест. Стандартными являются спортивные передние сиденья с электроприводом, разделенные высокой консолью. Автомобиль имеет основной 507-литровый и передний 62-литровый багажник.

Электромобиль Mercedes-AMG GT 4-Door, характеристики

Фастбэк Mercedes-AMG GT 4-Door дебютировал в двух трехмоторных версиях с полным приводом:

GT 55 — 816 л. с. и 1800 Н∙м, батарея на 106 кВт∙ч, 2,8 с до 100 км/ч и 9 с до 200 км/ч, максимальные 300 км/ч, запас хода 700 км;

GT 63 — 1169 л. с. и 2000 Н∙м, батарея на 106 кВт∙ч, 2,4 с до 100 км/ч и 6,8 с до 200 км/ч, максимальные 300 км/ч, запас хода 696 км.

Электрокар предлагают в версиях на 4 и 5 мест, Фото: Mercedes-Benz

Позже обещают экстремальный вариант мощностью 1 мегаватт (1360 сил). Электрокар Mercedes-AMG обладает 7 разными режимами, позволяет настраивать чувствительность акселератора и поведение в поворотах, а также умеет имитировать звук бензинового V8 и переключение передач.

В его арсенале — функция векторизации тяги, управляемые задние колеса, пневмоподвеска и активные стабилизаторы, а замедляющие автомобильные карбоново-керамические тормоза.

Объем основного багажника составляет 507 л, Фото: Mercedes-Benz

800-вольтная архитектура поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 600 кВт. В таком режиме можно подзарядиться на 80% всего за 11 минут или добавить 460 км запаса хода за 10 минут.

