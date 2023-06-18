Чтобы не попасться на удочку мошенников. Как правильно искать летнюю подработку — Finance.ua

Чтобы не попасться на удочку мошенников. Как правильно искать летнюю подработку Сегодня 08:26 — Личные финансы

Чтобы не попасться на удочку мошенников. Как правильно искать летнюю подработку

Лето — горячая пора не только для отпусков, но и для сезонной подработки. Ведь именно на это время года приходится наибольшее количество вакансий с временной занятостью.

Эксперты портала budni.rabota.ua собрали советы , которые помогут в поиске летней подработки.

На какие профессии обратить внимание?

Во время войны, когда часть морского побережья заминирована, а другая оккупирована, надеяться на большой спрос на работников в прибрежных кафе не стоит. Однако, например, в Одессе уже есть сезонные вакансии, которые могут заинтересовать.

Но не морем единым. Сегодня многие украинцы выбирают отдых в безопасных и живописных Карпатах. Сезон там только начинается, поэтому, если есть желание провести лето с невероятными пейзажами и пользой для кошелька, подпишитесь на новые предложения в гостинично-ресторанном бизнесе там. Также стоит обратить внимание на аграрную сферу — там постоянно нужны люди, труд нелегкий, но достойно вознаграждается. Для педагогов летом есть особые предложения — работники в лагерях.

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Традиционно популярны летом также профессии промоутера, курьера, продавца-консультанта.

Как искать вакансии на лето?

Выбирайте для поиска большие известные сайты по поиску работы. Это уменьшает риск попасть на нечестного работодателя или сомнительные предложения.

Для эффективного поиска выбирайте фильтры из области, желаемой заработной платы и занятости. Также используйте ключевые слова, например, «работа на лето».

Обращайте внимание на страницы компаний в соцсетях. Часто много вакансий появляется там. Присоедините к поиску нетворкинг — друзья, знакомые и бывшие коллеги могут помочь в этом.

Как не попасть на нечестного работодателя?

Вы не всегда можете быть уверены в компании, предлагающей вам подработку. Помочь ослабить волнение могут отзывы о работодателе. Вы их можете найти на специализированных сайтах, а также среди людей, которые уже работают или когда-то работали с этим работодателем.

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Однако ни поиск работы на известных сайтах, ни порталы с отзывами не могут дать вам 100% гарантию трудоустройства.

Тревожные звоночки, которые можно встретить при поиске сезонной работы

Вам предлагают за что-нибудь заплатить. Первый тревожный звоночек, когда вас приглашают на работу, например, официантом, однако требуют самому купить себе форму.

Здесь возможны два варианта: либо на самом деле никакой работы нет, с вас просто хотят вытянуть деньги, либо работодатель настолько скуп, что из вашей зарплаты он будет вычитать деньги на электроэнергию, которую тянет микроволновка, пока вы греете в ней обед.

Вас не хотят оформлять официально. Экономика у нас до сих пор не стала прозрачной, и многие работодатели платят заработную плату «мимо кассы». Если вы — студент или это еще одна дополнительная и временная ваша работа, то вам кажется, что официальное трудоустройство не играет никакой роли. Но помните, что именно оно способно оградить вас от невыплаты зарплаты, неправомерного отношения и других нарушений со стороны работодателя, пусть даже временного.

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Вам не могут объяснить обязанности, только привлекают высокой зарплатой. Например, в одну из гостиниц ищут администратора, заработную плату предлагают гораздо выше рыночной, но с обязанностями что-то непонятное. Вам озвучиваются стандартные обязанности: встреча гостей, выдача ключей, оформление проживания и т. п. и отдельным пунктом прописаны «дополнительные задачи». На вопрос о них работодатель теряется и не может дать никакой конкретики. Можете попасть в ловушку от работы за троих до чего-то незаконного.

Вас просят предоставить личные данные, доступы к картам и т. д. Если у вас на раннем этапе просят ксерокопию паспорта или же спрашивают данные от карточного счета — без сомнений можете останавливать разговор и двигаться дальше в поисках адекватного работодателя. Здесь точно вас не ждет ни работа, ни прибыль.

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Подходите к поиску подработки с максимальной серьезностью, ведь часто незначительная работа может принести вам либо большие проблемы, либо хороший дополнительный доход. Все зависит только от вас.

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