Рынок труда в мае: больше всего ищут работу кандидаты в возрасте до 25 лет — Finance.ua

Рынок труда в мае: больше всего ищут работу кандидаты в возрасте до 25 лет Сегодня 11:02 — Личные финансы

Рынок труда в мае: больше всего ищут работу кандидаты в возрасте до 25 лет

Рынок труда продолжает набирать обороты и реагировать на изменения, главное из которых — возвращение снова на рынок соискателя.

Об этом сообщает Work.ua.

В мае на рынок труда вышло на 4% больше новых кандидатов, создавших или обновивших свое резюме, чем в апреле.

В распределении по полу: 56% кандидатов составляют женщины, 43% - мужчины.

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Это связано, вероятно, с тем, что часть кандидатов-мужчин защищают нашу страну в рядах ВСУ, кто-то работает и не ищет работу, часть может работать неофициально или поступили в вузы.

Новых соискателей больше всего прибыло в регионы на западе Украины (чего ранее не наблюдалось): Закарпатскую, Волынскую, Тернопольскую, Ровенскую, Ивано-Франковскую области.

Преимущественно новые кандидаты прибывали на должности: педагог-организатор, переводчик, промоутер, официант, менеджер по развитию, full stack программист, аниматор, модель, визажист.

Примечательно, что больше новых соискателей прибыло в категории «Образование, наука» — 12 563.

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Также на рынок труда в мае вышло на 67% больше, чем в апреле, кандидатов от 16−17 лет. Наблюдается и рост удельного веса молодых специалистов 18−24 года.

В целом категория кандидатов в возрасте до 25 лет составляет 49% всех новых соискателей — выпускники школ и вузов, которые активно ищут работу или подработку на лето. Для работодателей это хороший шанс найти молодых специалистов и взрастить кадры под нужды компании. Есть незначительное уменьшение профессионалов 35−44 лет.

Инфографика: Work.ua

Прогнозы

«Забегая вперед, можем сделать осторожный прогноз развития рынка труда в ближайшем будущем. Количество предложений работы, по всей вероятности, будет расти, а конкуренция будет снижаться. Поэтому работодатели будут пересматривать стратегии поиска персонала, обращать внимание на другие категории кандидатов, разрабатывать программы трудоустройства ветеранов. встанет вопрос развития бренда работодателя. Вероятно, на рынке продолжится и пересмотр оплаты труда», — отмечают аналитики Work.ua.

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