Работу за границей нашла треть украинских беженок — Finance.ua
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Работу за границей нашла треть украинских беженок

Личные финансы
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Украинки, спасающиеся от войны за границей, постепенно адаптируются в новых условиях. Поэтому они могут не вернуться в Украину после завершения войны.
Об этом говорит директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.
За границу уехали преимущественно те женщины, которые уверены в своих силах, говорит Элла Либанова. Они могут там приспособиться, в том числе найти работу. Это уже сделали треть женщин, уехавших за границу из-за войны.
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«Риск, что они не вернутся есть, и высокий. Население Европы стареет, а значит, стареет и рабочая сила. В Европе многие страны страдают от нехватки этой силы. Почему бы им не адаптировать для этого украинских женщин? Мы европейцы, христиане, нас легко адаптировать к тому образу жизни», — объясняет ученая.
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Она надеется, что после войны вернется половина украинцев, которые сейчас за границей.

Справка Finance.ua:

  • В Украине вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу. Для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ.
  • Уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. По состоянию на конец апреля только 47,6 тысячи граждан получали помощь. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ.
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По материалам:
uamedia
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